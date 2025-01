Tarragona continua sense nova subdelegada del Govern dos mesos després de la sortida de Castellà

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Han passat poc més de dos mesos des que Santi Castellà va ser nomenat nou president del Port de Tarragona i va deixar vacant la plaça de Subdelegat del Govern central. Això, però, podria canviar en les pròximes setmanes. I és que ahir, el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, assegurava durant un acte que va tenir lloc a la capital tarragonina que «abans que acabi el mes de gener tindrem un nom».

En les darreres setmanes, va prendre força l’opció de María José Figueras, exrectora de la Universitat Rovira i Virgili, però els socialistes no ha aconseguit tancar el seu fitxatge. El primer nom que es va posar sobre la taula per a rellevar Santi Castellà com a màxim representant de l’Estat a la província de Tarragona —càrrec que ocupava des del 2023— va ser el d’Alfons Garcia, que actualment és senador del PSC per designació del Parlament de Catalunya.

L’exalcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va acabar sent descartat perquè està jubilat i no compta amb la condició de funcionari A1, un requisit indispensable per a poder ocupar aquest càrrec. Des del PSC del Camp de Tarragona es va proposar un altre nom, el del diputat Andreu Martín. El reusenc complia les condicions per a poder ser subdelegat i tot semblava encarrilat perquè acabés sent-ho, però els responsables del PSOE van acabar frenant el seu trasllat de Madrid a la plaça Imperial Tàrraco.

Martín ha esdevingut una figura de pes dins del grup parlamentari socialista i, per això, han preferit mantenir-lo al Congrés dels Diputats. Un cop descartada aquesta opció, s’han valorat diferents noms, tot i que la intenció del Govern central és que sigui una dona qui ocupi aquest càrrec. El de María José Figueras, que no està afiliada al partit, era un perfil independent que agradava molt als socialistes. En les últimes setmanes van negociar amb l’exrectora de la URV la seva incorporació a la Subdelegació.

L’últim nom pendent

Segons fonts consultades, Figueras va acabar descartant la proposició del PSC, que continua amb el seu procés de recerca. La previsió, tal com va afirmar ahir el delegat del Govern espanyol a Catalunya, és que abans d’acabar aquest mes de gener ja hi haurà un nom tancat.

Amb el nomenament de la canongina Lucía López Cerdán com a delegada del Govern de la Generalitat i el de Santi Castellà com a president del Port, l’últim gran càrrec que faltava per designar era el de subdelegat del Govern central a la província de Tarragona. En les pròximes setmanes, es concretarà la persona escollida.