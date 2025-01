La Nao Trinidad visita Tarragona: un museu flotant de la història marítima

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona es prepara per rebre una visita molt especial. La Nao Trinidad, rèplica de la nau capitana de l’expedició de Magallanes i Elcano, que va protagonitzar la Primera Volta al Món (1519-1522), atracarà a Port Tarraco del 23 de gener al 2 de febrer. Després de més de tres anys als Estats Units, obrint les seves cobertes al públic en ciutats com Nova York, Miami o Puerto Rico, aquest espectacular vaixell arriba a Espanya per primera vegada.

Durant la seva estada, el públic podrà visitar aquest impressionant museu flotant i descobrir com navegaven i vivien els mariners del segle XVI. La Nao Trinidad, construïda amb un rigor històric impecable, ofereix una experiència única gràcies a les seves quatre cobertes, la cabina de l’Almirall i les zones de vida a bord. A més, compta amb una exposició detallada sobre la seva construcció i la gesta marítima que commemora.

Horari i entrades

Les visites s’oferiran ininterrompudament de 10.00 a 18.00 hores. Les entrades es poden adquirir al mateix vaixell o a la web tickets.naotrinidad.org, amb els següents preus:

Adults: 6€

Nens (5-10 anys): 3€

Famílies (2 adults + fins a 3 nens): 15€

Gratuït per a menors de 5 anys (acompanyats d’un adult).

Les escoles i associacions poden organitzar visites guiades a un preu reduït (3€ per alumne) enviant un correu a ecampos@velacuadra.es.

Un símbol de la història marítima

La Nao Trinidad va ser una peça clau en la Primera Volta al Món, liderant una expedició que va connectar continents, va obrir rutes comercials i va posar a prova els límits de l’exploració humana. Tot i que l’original va acabar els seus dies en aigües de les Moluques, la seva rèplica ens permet reviure la seva increïble història.

Dades tècniques del vaixell

Amb una eslora de 28,3 metres i una mànega de gairebé 8 metres, la Nao Trinidad combina la construcció en fibra de vidre amb un revestiment de fusta d’iroko, fent-la resistent i fidel al disseny original. Amb més de 290 m² de superfície vèlica i 3 km de caps, aquest navili ens transporta al segle XVI.

Vols ser part de la tripulació?

Actualment, la tripulació compta amb 12 membres de diferents nacionalitats, i la fundació Nao Victoria està acceptant sol·licituds de voluntariat per participar en aquesta aventura única. Per a més informació, visiteu fundacionnaovictoria.org.