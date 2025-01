L’alcalde vol desbloquejar la situació de la Font dels Lleons aquest any: «És una prioritat»

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, assegura que desbloquejar la situació de la Font dels Lleons, enterrada sota un edifici del carrer Eivissa des de fa més de vint anys, és una «prioritat» pel govern municipal en clau patrimoni juntament amb la creació del consorci.

«Tinc la voluntat fèrria d’arribar a un acord, amb la propietat dels baixos de l’edifici i la Generalitat, i potser altres administracions, per tal de desencallar la situació aquest any», va dir Viñuales en declaracions a Diari Més. La fórmula de la compra de la finca per part de l’Ajuntament no és una opció sobre la taula i s’haurà de cercar una altra opció. «Ens agradaria que totes les parts estiguin satisfetes amb l’operació», va afegir el batlle.

Obrir la Font dels Lleons i museïtzar-la era una de les promeses electorals de Viñuales. De fet, l’assessor del PSC en matèria de patrimoni fins al passat mes d’octubre, César Pociña, fou un dels arqueòlegs que va descobrir la Font dels Lleons l’any 2.000 durant les excavacions prèvies a la construcció de l’edifici que finalment ha enterrat les restes.

Des de l’entrada del nou govern municipal, però, no hi ha hagut novetats pel que fa a la museïtzació de la font. Tampoc es va moure fitxa durant el mandat de Pau Ricomà (ERC), ni amb Josep Fèlix Ballesteros (PSC) anys abans. La font, ubicada en la cruïlla entre els carrers Eivissa i Pere Martell, es va descobrir i es va decidir preservar sota terra durant l’alcaldia de Joan Miquel Nadal (CiU). En aquell moment, l’expropiació dels terrenys es va descartar.

Inspecció dels tècnics

Més enllà de la voluntat política, tècnics de l’Ajuntament de Tarragona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya esperen inspeccionar les restes arqueològiques aquest mes de gener. L’objectiu és avaluar l’estat de la font després de les actuacions que la propietat va iniciar de mutu proprio als baixos de l’edifici i que es van aturar des del consistori perquè no s’havia demanat la llicència d’obres. Finalment, la llicència es va sol·licitar a posteriori, i amb l’expedient sancionador ja en marxa per part de l’Ajuntament.

Per tal que la propietat rebi el vistiplau a les actuacions, que tenien l’objectiu de reforçar l’estabilitat del pàrquing limítrof a l’edifici, ha d’enviar la documentació del control arqueològic a la Generalitat i l’Ajuntament. Segons expliquen des del Departament de Cultura, «esperem rebre, per part de la propietat, la documentació requerida».

Aquest control es va reclamar ja el passat mes de juliol, però no s’ha enviat encara. La Generalitat necessita el control arqueològic «per tal que la Comissió Territorial de Patrimoni pugui valorar el projecte» i, «si s’escau, donar-ne l’autorització».

Cal recordar que l’Ajuntament va imposar mesures cautelars a la propietat del soterrani. Segons l’informe municipal al qual va tenir accés aquest mitjà, s’havia de treure l’aigua de l’espai i estabilitzar les terres de l’aparcament exterior. Ara per ara, però, encara no s’han executat aquestes actuacions, pensades «com a mesura per evitar possibles danys que comprometin l’estabilitat de l’edifici, del terreny i les instal·lacions de l’entorn».

Els veïns, a «l’expectativa»

Per altra banda, el veïnat del bloc assegura que continua «a l’expectativa» i «preocupat» per la situació dels baixos. Malgrat que els tècnics de l’Ajuntament van inspeccionar l’edifici i van manifestar que, d’entrada, les obres als baixos no afectaven l’estructura del bloc, el veïnat demana «celeritat» perquè es tregui l’aigua que encara brolla de la font i es tanquin els baixos, oberts parcialment.