L’Ajuntament de Tarragona desplega els serveis de suport educatiu municipals

Les conselleries de Joventut, Centres Cívics i Educació de l’Ajuntament de Tarragona posen a disposició de tota la ciutadania un conjunt de recursos i serveis de suport educatiu amb l’objectiu d’oferir orientació, millorar el rendiment acadèmic, vetllar per la igualtat d’oportunitats i desenvolupar habilitats d’estudi per a persones de qualsevol edat.

Aquests serveis es despleguen des d’aquest mes de gener de manera coordinada i intensificada als diferents equipaments oberts a la població de què disposen aquests departaments municipals, tot oferint no només espais sinó també els recursos d’orientació i suport a totes aquelles persones que ho necessiten, tant en estudi com en treball i formació.

Des de l’Espai Jove Kesse s’oferirà un ampli catàleg de recursos per donar suport a totes aquelles persones joves que busquen un lloc per estudiar o fer treballs, individuals o en grup. L’equipament compta amb estances tant en format despatx com aula, amb taules i cadires i molt versàtils, la qual cosa les fa aptes per a diferents usos. Com a complement, el servei també posarà a disposició dels usuaris una persona especialitzada en orientació acadèmica i professional que donarà suport als usuaris. D’altra banda, es programaran cursos i tallers grupals amb l’objectiu de facilitar eines i recursos de suport a l’estudi.

«L’objectiu és unificar esforços i millorar els serveis i recursos municipals en matèria d’educació, així com connectar els recursos existents amb la realitat educativa reglada», apunta el conseller de Joventut, Guillermo García de Castro. Per la seva banda, la consellera de Centres Cívics, Cecilia Mangini, remarca que «els equipaments públics són els espais on es construeixen les relacions socials, on evolucionem». Finalment, la consellera d’Educació, Isabel Mascaró, afirma que «volem donar les eines i els recursos per facilitar que l’alumnat més jove trobi tot el suport que necessita per tal de seguir en el sistema educatiu i fer-ho amb el màxim d’èxit».