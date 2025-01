Junts reclama accions urgents per prevenir noves inundacions a la Móra

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts ha anunciat que dona suport total a la moció presentada per l’Associació de Veïns de la Móra-Tamarit, que reclama mesures urgents per afrontar els efectes devastadors de la DANA.

«La situació a la Móra és d'alt risc. No es pot permetre que més de 150 famílies tornin a veure les seves llars i negocis inundats cada vegada que plou de manera torrencial. Aquesta moció no només és justa, sinó absolutament necessària. Junts vetllarà perquè l’Ajuntament actuï amb rapidesa», ha declarat Jordi Sendra.

El conseller ha remarcat la importància de mesures com la declaració del barri com a zona catastròfica, que permetria l'Estat dotar de recursos per les obres a fer, o la creació d’una comissió tècnica per coordinar accions i la renaturalització del canal.

«Els veïns han patit prou. Ara toca passar de les paraules als fets. L’Ajuntament ha de posar fil a l'agulla en aquestes actuacions», ha afirmat. A més, ha insistit en l’actualització urgent del Pla de Protecció Civil perquè contempli les noves vulnerabilitats derivades del canvi climàtic.

Sendra també ha recordat que Junts va presentar al Parlament, amb el diputat Jordi Bertran, una proposta de resolució que posa sobre la taula algunes de les mateixes mesures que ara recull la moció dels veïns, com la col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la necessitat de recursos per a infraestructures.

«Aquest és un problema que requereix una acció coordinada entre totes les administracions, des de Tarragona fins a Barcelona», ha destacat.

Junts subratlla que les demandes de l’Associació de Veïns són del tot justes. «És hora que el govern local prengui decisions i prioritzi la Móra com es mereix. No estem parlant de petits ajustos, sinó de garantir la seguretat de més de 2.000 ciutadans de Tarragona», ha conclòs Sendra.

Junts reafirma que «continuarem pressionant perquè les actuacions arribin, perquè no només ens importa el que fem avui, sinó el futur del barri i dels seus veïns», ha sentenciat el conseller portaveu.