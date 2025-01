Illa es compromet a trobar la fórmula perquè l’Arquebisbat es beneficiï del consorci del patrimoni

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es compromet a trobar la fórmula perquè l’Arquebisbat de Tarragona formi part del consorci que ha de gestionar el patrimoni de la ciutat en un futur. Així ho va traslladar el president ahir a l’arquebisbe Joan Planellas en una reunió que van mantenir al Palau Arquebisbal.

L’Arquebisbat considera que hi hauria de formar part, ja que té en propietat diversos elements patrimonials de molt valor a la ciutat. De moment, només s’ha plantejat que hi formin part l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat. Recentment, en declaracions al Diari Més, Planellas va demanar una major ajuda de l’Administració a l’hora de conservar el seu patrimoni.

Una demanda que l’arquebisbe va traslladar al president de la Generalitat ahir. Illa, que va ser acompanyat pel conseller de Justícia, Ramón Espadaler, va exposar a Planellas que l’Arquebisbat no hi pot ser, com que no és una entitat pública, però es va comprometre a trobar la manera que hi sigui, segons expliquen des de l’Arquebisbat.

«L’arquebisbat no pot entrar ni entrarà al Consorci», va asseverar ahir en la mateixa línia l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, en declaracions a Diari Més. El batlle recalca que el consorci estarà format per administracions públiques, però és conscient del pes de l’Arquebisbat, que és propietari d’una part de la muralla i el temple d’August, entre moltes altres.

Per aquest motiu, obre la porta als convenis amb l’Arquebisbat com a fórmula perquè pugui haver-hi ajuts per part de l’administració. Fonts de l’Arquebisbat exposen que Illa és «plenament conscient» del valor patrimonial i monumental que té l’arquebisbat a la Part Alta de Tarragona.

Projecte Acròpolis

Més enllà, Planellas també va informar el president de la Generalitat del projecte Acròpolis que ha dissenyat la Delegació de Cultura de l’Arquebisbat. El projecte vol crear un itinerari cultural i turístic a la Part Alta que recorri diferents espais des de la muralla fins a la Catedral, passant pel refugi antiaeri, entre d’altres.

«És un projecte interessant», va expressar Viñuales. L’itinerari proposat per l’Arquebisbat vol oferir una experiència «única» que combini arquitectura i patrimoni cultural. La data en ment per a fer-lo realitat és el 2031, quan es compliran 700 anys de la dedicació de la Catedral per Joan d’Aragó.

Un altre dels projectes pendents del prelat tarragoní és l’ampliació del Museu Diocesà. Planellas té clar que és un «projecte de país» que necessita d’un major finançament públic per a dur-lo a terme. Una situació que es podria desencallar amb el futur consorci.

Gran concili

La reunió entre Salvador Illa i Joan Planelles va començar amb una pregària a la capella de l’arquebisbat. Es va resar l’Adsumus (Som aquí Esperit Sant), un text del segle VI que ha servit per començar els grans concilis. Al Concili Vaticà II, el text el resava tothom abans de cada sessió. La trobada va durar gairebé dues hores.