ERC proposa la remodelació integral de la Rambla Nova amb una plaça al tram de Roger de Llúria

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona presentarà al ple del pròxim dilluns, 20 de gener, impulsar la remodelació integral de la Rambla Nova de Tarragona, un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Aquesta iniciativa busca revitalitzar el passeig històric per adaptar-lo a les necessitats actuals i reforçar-ne el paper com a espai de trobada.

El portaveu adjunt d’ERC, Xavi Puig, ha subratllat la necessitat urgent d’intervenir en la Rambla Nova, ja que «ha experimentat un progressiu deteriorament tant a nivell funcional com estètic». Entre les principals problemàtiques identificades, ERC destaca la diversitat de paviments que, a més de generar una imatge desordenada, representen un risc per als vianants.

Davant d'això, la moció proposa una intervenció integral que contempli la renovació del sòl amb un paviment uniforme, antilliscant i resistent; la renovació dels parterres i zones enjardinades; i la dignificació dels bancs, fanals i altres elements de mobiliari. «No ens podem permetre que el nostre carrer més noble ofereixi aquesta imatge de desordre», afirma Puig.

Una de les intervencions més ambicioses que proposa ERC és la construcció d’una gran plaça al tram de Roger de Llúria, que actuarà com a punt de trobada i espai central de la Rambla. «Hem de donar més protagonisme als vianants i crear un espai reconeixible i únic per a Tarragona», ha afirmat Puig.

També aposta per implicar la ciutadania i els agents socials en el procés amb un concurs d’idees per definir el projecte de la remodelació i amb una consulta per decidir el tipus de paviment que ha de tenir la Rambla Nova. A més, per estimular la revitalització econòmica de la zona, la moció inclou la redacció d’un pla d’usos comercials que promogui la diversificació i el dinamisme, especialment en aquells trams on l’activitat comercial és menor.

La segona moció que presenta el grup municipal d’ERC és per demanar l’obertura del Fortí de Sant Jordi, baluard situat a la Punta del Miracle que el govern republicà va rehabilitar el 2023 per al gaudi de la ciutadania. La inversió de 250.000 euros tenia l’objectiu de recuperar l’espai. Tanmateix, el govern de Viñuales «va decidir deixar-lo tancat argumentant raons falses, com que l’aforament és de 30 persones quan en realitat és de 100, tal com revela un informe municipal», expressa la portaveu d’ERC, Maria Roig.

ERC reclama a l’executiu liderat per Viñuales que destini una partida pressupostària a l’obertura i el manteniment del Fortí, construït al segle XVIII i declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Roig no entén el canvi de postura de l’alcalde ja que «va presentar una moció per obrir el Fortí el 2019, quan era portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament»

Els republicans també reivindiquen la instal·lació de punts físics informatius sobre l’espai i la seva importància en el passat de Tarragona. Alhora, defensen el seu ús per a fer activitats i actes públics. «Ha passat més d’un any des que es va acabar l’obra impulsada pel govern republicà i el Fortí de Sant Jordi ja ha tornat a degradar-se. Demanem al govern que actuï abans que no sigui massa tard i no deixi perdre la inversió de 250.000 euros», ha expressat Roig.

D’altra banda, el grup municipal d’ERC també assumirà la moció presentada per l’Associació de Veïns de la Móra-Tamarit sobre la necessitat de dur a terme accions necessàries per fer front als efectes de la DANA i les inundacions del passat 4 de novembre de 2024