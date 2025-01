Cremen dos vehicles en pocs minuts de diferència al barri de Campclar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han tingut dos serveis en pocs minuts de diferència al barri Campclar per dos incendis de vehicles. El primer avís el van rebre a les 22.18 hores i es van desplaçar amb una unitat terrestres fins al carrer Riu Brugent. Allí van comprovar com cremava un vehicle. El foc no va afectar cap vehicle més ni hi va haver danys personals.

Onze minuts més tard, el cos d'emergències rebia una alerta per un nou incendi de vehicle al barri tarragoní. De fet, al carrer del Riu Llobregat, a tocar del carrer Riu Brugent. Allí també hi havia un turisme que estava cremant. Els bombers van procedir a la seva extinció amb línia d'aigua. No hi va haver més afectació que la del propi vehicle.