En Comú Podem reclama més conductors i renovar la flota de l'EMT

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’En Comú Podem Tarragona ha demanat al govern municipal que prioritzi la millora del servei de transport públic a la ciutat. El portaveu Jordi Collado ha subratllat la necessitat d’incorporar entre 10 i 14 nous conductors per a l’Empresa Municipal de Transports (EMT) i ha instat a utilitzar recursos disponibles, com el romanent de tresoreria, per accelerar la renovació d’una flota d’autobusos «molt envellida».

Segons Collado, el creixement d’un 10% en el nombre d’usuaris de l’EMT evidencia l’augment de la demanda, però també posa de manifest les mancances actuals del servei. «Estem arribant al límit en puntualitat i qualitat. Això requereix solucions immediates, tant en personal com en inversions», ha afegit.

El portaveu ha criticat que els acords per contractar entre 7 i 10 conductors encara no s’han complert i ha recordat que hi ha mecanismes administratius, com la contractació per emergència, que permetrien superar les limitacions actuals.

Reorganització de línies amb perspectiva de servei públic

Reorganització de línies

En Comú Podem també ha expressat preocupació per la manca de diàleg amb la ciutadania en el procés de reorganització de línies. Collado ha insistit que aquesta reestructuració no pot estar guiada per criteris exclusivament economicistes, sinó que ha de tenir com a prioritat millorar el servei.

«La connexió amb els polígons industrials, l’ampliació de línies nocturnes i una millor cobertura a zones com Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau i Ponent són imprescindibles. A més, cal evitar el centralisme de la plaça Imperial Tarraco, potenciant connexions directes entre barris», ha afirmat.

En Comú Podem ha recordat que el grup municipal va pactar amb el govern local la congelació del preu del bitllet d’autobús durant tot l’any 2025. Per aquest motiu, ha lamentat que la consellera de Mobilitat només es referís a la garantia dels primers sis mesos.

El grup també ha destacat la recent aprovació d’una línia d’ajuts del Ministeri de Transports destinada a la renovació de flotes d’autobusos municipals. En Comú Podem ha instat el govern de Tarragona a ser proactiu en la sol·licitud d’aquests recursos, que podrien ser claus per millorar la puntualitat i la qualitat del servei.