La Sala Trono programa tres produccions tarragonines per al mes d'abril

La Sala Trono oferirà durant el mes d'abril d'aquest any tres produccions fetes o protagonitzades per tarragonins. Aquest dimecres s'ha presentat al Teatre Magatzem la programació per la temporada de primavera de 2025. El programa el conformen onze espectacles de temàtiques diverses elaborades per companyies provinents de Tarragona, Barcelona, Mallorca i el País Basc.

El mes de febrer está dedicat a les noves masculinitats amb quatre espectacles creats per homes que presenten «diferents visions» sobre la matèria. El mes de març el titulen «univers femení», ja que s'aposta per quatre espectacles produïts per dones. Finalment, el mes d'abril està destinat a les produccions locals amb El noi de la mare, Gozo i La mare, el dimoni i jo.

La Sala Trono, ubicada des de l'octubre al Teatre Magatzem, oferirà onze espectacles de petit format del 31 de gener a l'1 de juny. El director, Joan Negrié, ha valorat positivament la nova ubicació i la recuperació de «l'esperit de proximitat» així com de la proposta de «tenir l'actor davant».

Noves masculinitats

El 31 de gener s'inicia un bloc temàtic que s'allargarà fins al febrer i que tractarà des de «diferents visions» les noves masculinitats. Observin aquests fills de puta és l'obra que inicia el cicle. La companyia de Barcelona Dúo Fàcil portarà a la ciutat aquesta paròdia sobre la corrupció espanyola.

Els mallorquins El Somni Produccions, col·laboradors habituals de la Sala Trono, produeixen la comèdia dramàtica Paradís. L'obra conta la història d'una família que viatja per les carreteres de l'interior de Mallorca i ha estat guardonada amb el premi ciutat de Palma de les Arts Escèniques 2022.

L'artista basc, Chema Trujillo, executarà un monòleg sobre la monarquia borbònica amb un país i uns personatges hipotètics i un protagonista anomenat Felice.

L'artista i personatge televisiu espanyol Bob Pop posarà fi a aquesta secció amb la seva obra Hablar no sirve. De nada, un monòleg sobre la seva vida i la seva relació amb la malaltia que pateix, l'esclerosi múltiple.

Univers femení

Durant el mes de març el públic podrà assistir a quatre espectacles creats per dones. La creadora catalana d'orígens italians, Elaine Grayling, porta Man mano, il tempo scorre (l'incontre), una obra que mostra les dinàmiques d'una família napolitana mentre cuinen nyoquis en una cuina.

Fisterra és una comèdia que es desenvolupa al llarg d'un trajecte en cotxe. Protagonitzada per dues dones, parla de la seva lluita contra l'adversitat. Com cantar "sobreviviré" sense que m'exploti un pulmó, és l'obra que formarà part de la iniciativa per omplir els teatres catalans Cap Butaca Buida. Serà una funció accessible, que comptarà amb una intèrpret de llenguatge de signes. La proposta teatral tracta les malalties rares des d'una visió esperançadora.

La companyia de Barcelona Les fugitives visita un club femení dels anys de la postguerra a Barcelona des d'una perspectiva moderna. Amb El club oblidat, Barcelona Lyceum Club, es tancarà la secció de produccions femenines.

Produccions locals

Durant el mes d'abril, i alguna també al llarg del maig i principis de juny, la Sala Trono apostarà per tres espectacles fets a Tarragona. El noi de la mare de la cooperativa Àkrida conta la història d'una àvia. Escrita per Òscar Balanyà, narra la vida de la seva àvia per fer-la «ressonar en els espectadors i transportar-los a la seva pròpia», expliquen des de la companyia.

Gozo és la proposta flamenca del ballarí tarragoní, Jesús Blanco, que acompanyat per Pau Domènech a la guitarra, i el cant de Jorge Mesa, conegut com El Pirata, reinventa aquest gènere musical.

L'artista local Oriol Grau desenvolupa la seva trajectòria artística i vital a La mare, el dimoni i jo i aprofita l'ocasió per confessar un fet que va marcar la seva vida, mai fins ara revelat. L'obra tracta el seu ascens a la fama i la seva posterior caiguda de la popularitat a la desaparició. Aquesta producció de la Sala Trono es podrà veure tot el mes de maig i fins a principis de juny.