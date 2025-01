Un estudi relaciona la resistència a la insulina amb el risc de desenvolupar Alzheimer

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Un equip investigador liderat per la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha identificat unes molècules a la sang que relacionen la resistència a la insulina amb un major risc de desenvolupar Alzheimer, informa la URV.

«Hem obert una nova via en la recerca per a la prevenció i el tractament d'aquesta malaltia i la seva relació amb malalties metabòliques com l'obesitat», ha celebrat la investigadora del departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV Mónica Bulló.

Per dur a terme l'estudi, investigadors del grup de Nutrició i Salut Metabòlica (NuMeH) van treballar amb dades de 400 individus amb deterioració cognitiva lleu, als quals van fer un seguiment durant quatre anys.

En aquest període, el deteriorament de 142 dels individus va evolucionar cap a demència de tipus malaltia d'Alzheimer.

Els investigadors van analitzar més de 600 metabòlits plasmàtics extrets de la sang d'aquestes persones durant el seguiment mèdic i van identificar un conjunt de 18 metabòlits ja associats amb la resistència a la insulina.

«Que hàgim oposat biomarcadors coincidents en aquestes dues patologies obre la porta a facilitar la identificació precoç del mal d'Alzheimer en persones resistents a la insulina, ja que la disfunció metabòlica apareix abans que els símptomes cognitius», explica Bulló.

Segons l'estudi, més enllà de millorar les eines de predicció de l'Alzheimer, els mètodes desenvolupats en aquesta recerca perfeccionen les anàlisis de metabòlits en mostres de sang, més accessibles que les de líquid cefaloraquidi, que requereixen una punció lumbar, un procés més invasiu per al pacient.

«Comprendre millor la funció que aquestes molècules desenvolupen en els estadis previs de la malaltia pot ajudar, a més, a dissenyar noves estratègies preventives i terapèutiques que ralenteixin la progressió de l'Alzheimer i millorin la qualitat de vida dels pacients. I també pot millorar els tractaments en patologies amb metabòlits comuns, com la resistència a la insulina, pròpia de pacients amb diabetis tipus 2 o obesitat», conclou l'estudi.