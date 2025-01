Ensurt per l'incendi d'un plàstic en un habitatge del carrer dels Caputxins de Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

L'incendi d'un plàstic en un habitatge d'un edifici de set plantes del carrer dels Caputxins de Tarragona ha provocat un petit ensurt entre els veïns. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 18.02 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb sis dotacions.

Això sí, quan han arribat els serveis d'emergència només quedava fum en algunes de les habitacions, així que han donat per extingit l'incendi a les 18.21 hores. L'incendi no ha provocat cap dany material, no ha afectat l'estructura de l'edifici i tampoc ha deixat a cap persona ferida.