Xavi Puig es postula com a alcaldable d'ERC a Tarragona a les eleccions de 2027

Xavi Puig durant la seva compareixença on es postula com a alcaldable per les eleccions del 2027.Cedida

El conseller d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Tarargona, Xavi Puig, ha decidit postular-se com a candidat a l'alcaldia per ERC a les pròximes eleccions municipals del 2027. Aquesta decisió compta amb l'aval de l'actual Grup Municipal a l'Ajuntament de Tarragona on Puig en forma part com a portaveu adjunt.

La decisió reflecteix la confiança del grup en la trajectòria i lideratge de Puig, que durant els darrers anys ha destacat pel seu ferm compromís amb la ciutat. Tant des de l'oposició com en la seva tasca dins l'equip de govern, «Puig ha estat un impulsor determinant de la transformació de Tarragona, prioritzant la cohesió, la sostenibilitat i el benestar dels tarragonins i tarragonines», asseguren en un comunicat.

L'actual portaveu del Grup Municipal, Maria Roig, ha mostrat el seu suport a Puig i ha expressat la seva voluntat de continuar treballant colze a colze per liderar el projecte republica amb l'objectiu de recuperar de nou l'alcaldia.

Xavi Puig ha destacat que «tenim projecte, tenim rumb: una Tarragona cohesionada i sostenible, que s'estima a si mateixa i que estima el seu país. Estic il·lusionat d'assumir aquest nou repte i continuar treballant per assolir el somni de transformar Tarragona a la manera republicana, al costat de la gent i no de les elits».

Puig ha destacat que «crec que cal un govern que escolti la gent i trepitgi el carrer cada dia, implicat en el teixit associatiu de Tarragona, jove, capaç i competent. Cal mirada larga i eficiència en la gestió. Això no és una feina, això és un honor, un deure i una passió».

En aquest acte de presentació, Xavi Puig, a banda del Grup Municipal, també ha comptat amb el suport de l'exalcalde Pau Ricomà, l'exconseller i actual secretari d'Organització d'ERC al Camp de Tarragona, Manel, i Mònica Alabart, exconsellera i expresidenta de la Secció Local del partit a la ciutat. Puig ha agraït la seva assistència i ha puntualitzat que «em poso a disposició per encapçalar el projecte republica, però serà la militància tarragonina qui haurà d'acabar avalant aquesta proposta».