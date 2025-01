La Disfressa d'Or de Tarragona es durà a terme enguany en tres sessions diferents

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les entrades per la Disfressa d’Or es posaran a la venda el proper dilluns 20 de gener. Enguany la gala, que com sempre donarà el tret de sortida a la celebració del Carnaval a Tarragona, compleix 25 anys i se celebrarà al recinte firal.

Per aquest motiu i amb la voluntat d’arribar al màxim de públic possible, es duran a terme tres sessions: una matinal, una per la tarda i la del vespre, on es realitzarà la lectura del veredicte final. El 25è aniversari comptarà, a més del retorn a un dels espais emblemàtics dels orígens de la Disfressa d’Or com és el recinte final, amb la participació a l’acte de personatges emblemàtics i records ben emotius d’aquest quart de segle amb celebració i brindis final.

Les entrades per als tres passis, que seran a les 12 h, a les 17 h i el darrer a les 20.30 h, tenen un preu de 18 euros (+1,80€ de gestió) i es posen a la venda el proper dilluns a les 9 h al web tarragonamusicfestival.com, qui organitza any rere any aquest esdeveniment.

Des de l’organització de l’esdeveniment demanen als espectadors interessats adquireixin entrades només per una sessió, per tal que més gent possible pugui optar a la compra. Es posaran a disposició 1.000 localitats per passi, unes 3.000 en total que era l’aforament dels darrers anys a la TAP.

Tota aquesta informació es va donar a conèixer aquest vespre en una reunió amb les quinze comparses participants, que ha rebut el consens de totes les parts. Enguany son l’Albada, Amics de la Part Alta, Artífex, Comparsa Carmelites, Escola de Dansa i Comparsa Grup Aerodance, Fotem-li Canya, Golden Time, La Ballaruga, Magic Dansa, Nou Ritme, Platinum, Sinhus Sport, Som i Serem, Urban Style i Spectrum Comparsa i la participació especial de Disc 45 i Colours Fantasy, guanyadors de concurs de comparses del carnaval anterior i Rei i Concubina d’aquest.

El motiu pel qual enguany l’espectacle competitiu abandonarà el seu escenari habitual, a la Tarraco Arena, és que l’espai ja està llogat per aquesta mateixa data. Tot i que en un primer moment es va parlar que les comparses haurien de decidir un nou dia, finalment van poder trobar una alternativa que els va permetre mantenir el previst inicialment.

El canvi de localització va deixar l’esdeveniment amb poc marge de maniobra, ja que altres recintes de la ciutat, que han albergat abans la gala, estan també reservats per Carnaval. En el cas de Teatre Metropol aquest també està descartat, ja que es troba en obres. Entre les opcions es contemplava el Refugi 1 del Moll de Costa, el recinte firal del Palau de Congressos o l’Anella a Campclar, tot i que la zona esportiva també està reservada. Finalment, el recinte firal Palau de Congressos ha estat l’espai escollit.