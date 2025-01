Tarragona, a la cua d'Espanya en nivell d'anglès

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

En un estudi realitzat per a l'empresa d'acadèmies Education First en el que han participat més de dos milions de persones a nivell mundial de 116 països i regions, Tarragona ha estat identificada com la ciutat espanyola amb el nivell d'anglès més baix. La capital ha obtingut una puntuació de només 517 punts, situant-la per sota de la mitjana espanyola, en 538 punts, 21 punts per sobre de Tarragona. segons l'últim informe de l'Índex EF.

Tot i el resultat, Tarragona encara se situa lleugerament per sobre de la mitjana global de 477 punts. A nivell europeu, Espanya ha obtingut una puntuació modesta, situant-se a la 26a posició de 35 països, amb una puntuació general de 536 punts. A escala mundial, Espanya ocupa la 36a posició en domini d'anglès, al mateix nivell que països com l’Uruguai o Bielorússia, el que indica un domini moderat de la llengua anglesa.

Pel que fa a les dades de l'informe per regions, Galícia, amb una puntuació de 564, lidera a Espanya, seguida de Madrid (551), Astúries (548) i Catalunya (546). En l'àmbit de ciutats, Vigo destaca amb 585 punts, la qual cosa la converteix en la ciutat espanyola amb el nivell d'anglès més alt, mentre que Tarragona ocupa l'últim lloc de les ciutats analitzades.

Cal destacar que l'informe d'EF no analitza el nivell d'anglès de totes les ciutats espanyoles ni de totes les capitals de província, sinó que es limita a un grup específic de ciutats seleccionades: Vigo, Gijón, Saragossa, A Coruña, Barcelona, València, Madrid, Màlaga, Bilbao, Santa Cruz de Tenerife, Alacant, Granada, Las Palmas, Sevilla, Valladolid, Burgos, Salamanca, Múrcia i Tarragona.

Ciutats Vigo 585 Gijón 575 Zaragoza 565 La Coruña 562 Barcelona 559 Valencia 556 Madrid 553 Màlaga 550 Bilbao 549 Santa Cruz de Tenerife 549 Alacant 547 Granada 546 Las Palmas 546 Sevilla 541 Valladolid 540 Burgos 537 Salamanca 531 Múrcia 523 Tarragona 517

Aquest resultat reflecteix una bretxa important entre Tarragona i altres ciutats espanyoles, especialment en comparació amb ciutats del nord d’Espanya com Vigo o Gijón, que ocupen els primers llocs del rànquing amb puntuacions de 585 i 575 respectivament.

Tenir un bon nivell d’anglès s’ha convertit en un requisit clau per a la competitivitat internacional, tant a nivell personal com de ciutat, per la qual cosa Tarragona podria beneficiar-se d'iniciatives destinades a incrementar les competències lingüístiques en anglès de la seva població.