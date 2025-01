Protecció Civil i Serveis Socials atenen 33 persones sense llar aquesta nit a Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil, Creu Roja i els Serveis Socials han atès fins a 33 persones sense llar aquest dilluns a la nit a Tarragona. D'aquestes, sis han acceptat traslladar-se a un allotjament provisional d'emergència, disset han rebut mantes i aliments calents, i sis han rebutjat l'ajuda que se'ls ha oferit. Abans de la sortida nocturna, el PASS, ja havia allotjat a quatre persones més.

L'operatiu sorgeix arran de la declaració de la fase 2 de l'Operació Iglú aquest dilluns per part de l'Ajuntament de Tarragona, davant de la previsió de davallada de les temperatures en els pròxims dies. Aquest any, l'hora de sortida s'ha avançat a les nou de la nit, en lloc de les onze, i el pla s'ha activat abans que el termòmetre marqui zero graus, si no als dos.