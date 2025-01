Gairebé 540.000 persones van visitar els monuments de Tarragona l’any passat

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

538.924. Aquest és el total de visitants que els diferents monuments de Tarragona van acollir durant l’any passat. Gairebé 40.000 persones més que el 2023, en un any en el qual s’ha canviat l’empresa de gestió de les entrades i visites.

De manera sorprenent, el Passeig Arqueològic ha sigut el monument més exitós el darrer any amb unes 320.000 visites. Des de l’Ajuntament, expliquen aquestes xifres per l’increment d’activitats que aquest recinte ha acollit, així com concerts i grups de visites guiades.

De forma més previsible, els altres monuments més populars són l’Amfiteatre i el conjunt del Pretori i el Circ, amb uns 163.000 i 157.000 visitants respectivament. Cal destacar que enguany s’han dut a terme els treballs per a restaurar les façanes del Pretori i la Sala del Sarcòfag d’Hipòlit.

Més enllà dels grans monuments, el Fòrum de la Colònia, que viurà una gran transformació en els pròxims mesos, ha rebut en l’últim any uns 40.000 visitants. Per darrere queden la Casa Canals, el màpping i la maqueta de l’Antiga Audiència. «El Museu d’Història aposta per la qualitat de la visita més que no pas per la quantitat», expressa Nacho García, conseller de Patrimoni.

Si ens centrem en el nombre de visitants per mes, abril i maig són els de més activitat als recintes patrimonials de la ciutat, superant els 70.000 visitants. Una raó de pes és que durant aquelles setmanes se celebra el festival Tarraco Viva. Per darrere, març i octubre també són setmanes de molta activitat ja que es van superar els 50.000 visitants als monuments.

Els mesos d’estiu, en plena temporada turística i de creueristes, els monuments van sumar poc més de 40.000 visitants mensuals. En contra, els mesos més fluixos pel que fa a la venda d’entrades són a l’hivern, el gener i el desembre, amb uns 20.000 visitants respectivament.

Nou sistema

Aquestes xifres s’emmarquen en un moment de canvi intern al museu, el qual ha incorporat un nou servei de compra d’entrades en línia pels recintes. Aquest nou sistema va arrencar el passat setembre i des del seu començament s’han venut unes 16.000 entrades aproximadament.

«La voluntat és agilitzar i actualitzar el sistema per tal de garantir una visita ordenada i amb previsió», explica el conseller. «El nou servei, a banda de ser necessari, fomenta una visita satisfactòria en períodes de més aglomeracions», conclou García.