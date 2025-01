Detinguts dos menors per robar en un Decathlon de Tarragona i agredir un mosso d'esquadra

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat a Tarragona dos menors per robar a la botiga Decathlon del polígon de les Gavarres i agredir a un agent, informa aquest dimarts a EFE la policia catalana. El robatori es va produir a les 19:00 hores i els dos autors van fugir amb el material sostret al barri de Campclar, on van ser localitzats pels Mossos.

Un va ser detingut al carrer i la policia va poder recuperar la roba que havia robat, part de la qual duia posada. Està acusat dels delictes de robatori, resistència i desobediència als agents de l'autoritat. El segon va ser sorprès quan accedia a un bloc de pisos. Un agent va entrar darrere d'ell i el va interceptar, però llavors el menor va començar a agredir al policia per intentar fugir.

«L'agent va utilitzar la defensa per repel·lir l'agressió i mantenir la distància de seguretat, però va rebre diversos cops fins que finalment el va poder immobilitzar i detenir. Com a conseqüència de l'agressió, el menor i el policia van resultar ferits», expliquen els Mossos. El jove va acabar arrestat per resistència, atemptat als agents de l'autoritat i robatori.