Desenvolupen dos softwares per diagnosticar la retinopatia diabètica en les fases incipients

Els investigadors de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i la Universitat Rovira i Virgili (URV) han permès desenvolupar dos softwares per diagnosticar de forma precoç la retinopatia diabètica.

Es tracta d'una afecció ocular comuna en persones amb diabetis de tipus 2 i és la primera causa de baixa visió en la població per sota dels 60 anys. Si no es tracta a temps pot arribar a ser irreversible: ja no es pot corregir amb ulleres i els qui la pateixen han de deixar de fer activitats molt comunes, com llegir o conduir.

Aquesta tecnologia s’està usant actualment en una fase pilot a l’Hospital Sant Joan de Reus i a diferents centres d’atenció primària de la província de Tarragona. En aquests centres sanitaris és on els pacients acudeixen per fer-se la prova per detectar-la i per al seguiment de la malaltia. A través d’un retinògraf o càmera no midriàtica se’ls extreu fotos del fons de l’ull, la part afectada. Aquests softwares s’integren al seu historial clínic permetent així una valoració més acurada de la malaltia i del seu tractament. També permetran diagnosticar-la en la fase més incipient, evitant que empitjori i que arribi a ser greu, condicionant per complet la vida del qui la pateix.

Tecnologia innovadora

El primer d’aquest software s’ha batejat amb el nom de MIRA i és un algorisme de lectura que registra les dades del pacient extretes de la foto del fons de l’ull. Detecta si tenen la retinopatia diabètica, el grau d’evolució (lleu, moderada o severa) i, en el cas dels pacients sense lesió, si hi ha risc de desenvolupar-la.

El programa MIRA, al contrari que els altres softwares que hi ha actualment al mercat, és capaç de detectar la retinopatia diabètica en els estadis inicials, quan encara és reversible, i evitar així que empitjori.

«Una retinopatia diabètica en fase incipient, si la controlem metabòlicament, és a dir tenint cura dels nivells de glucosa i la tensió arterial, podem parar-la i inclús revertir-la, sense haver de recórrer a tractaments agressius intraoculars, que és el que passa en les fases avançades, en les quals hem de posar injeccions intravítries o s’ha d’intervenir fent una cirurgia, etc.», explica el Dr. Pere Romero, responsable del Grup de Recerca en Oftalmologia, que, juntament amb el Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, han desenvolupat aquesta tecnologia.

El segon algorisme es coneix amb el nom de RETIPROGRAM i és un algorisme de predicció: es fixa amb 9 indicadors (l’edat, el sexe, el pes, l’alçada, la tensió, el temps d'evolució de la diabetis, el seu control metabòlic, els nivells d’hemoglobina i l’estat del ronyó) per valorar l’estat de la malaltia del pacient, i, per determinar, conseqüentment, cada quant hauria d’acudir al seu centre sanitari per fer-se la prova de control.

«Aquest últim software ens ajudarà doncs a racionalitzar aquest tipus de proves: les farem de forma personalitzada, quan es valori que sigui necessari fer-les, i no quan el sistema sanitari ho estableixi per defecte». Aquest algorisme és el primer a Espanya que s’ha desenvolupat tot estudiant una població de pacients diabètics del territori (més de 120.000, controlats al llarg de 10 anys), amb la qual cosa la predicció de la data per fer el control és molt acurada.