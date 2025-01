Aquests son els allotjaments a Tarragona millor valorats a Booking

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Si estàs planejant una estada a Tarragona, aquesta llista et pot ser molt útil. Quatre establiments han rebut les millors valoracions a Booking, cadascun d’ells destacant per motius diferents, però tots amb un element en comú: la satisfacció dels hostes. Descobreix per què aquests llocs són tan apreciats

H10 Imperial Tarraco

L'Hotel Imperial Tarraco és, probablement, l'allotjament turístic més mític de la ciutat, i un dels elements destacats de l'Skyline' de la ciutat. Construit amb una arquitectura que sembla dissenyada per aprofitar al màxim el paisatge, ofereix una panoràmica espectacular de l’amfiteatre romà de Tarragona als seus peus i el mar Mediterrani com a teló de fons.

Destaca també la ubicació, al centre de la ciutat i a 11 minuts a peu de la Platja del Miracle. Compta amb una piscina de temporada a l’aire lliure, pàrquing privat, un centre de fitness i un jardí. A més, disposa d’un restaurant, un saló d'ús comú i servei d’habitacions. El WiFi gratuït està disponible a totes les zones.

Els usuaris de Booking li han atorgat una puntuació de 9,0 sobre 10, destacant la qualitat del tracte personal, la neteja impecable i les instal·lacions d’alt nivell que ofereix l’hotel.

Vigablanca Apartments

Situats al cor del casc antic de Tarragona, a tocar de la Plaça del Rei, els Vigablanca Apartments són una opció ideal per als qui busquen un allotjament modern en un edifici històric completament reformat. Ofereixen una combinació única de confort i estil en un entorn privilegiat.

Els apartaments disposen de balcó, zona d'estar, TV de pantalla plana, cuina totalment equipada i bany privat amb dutxa i assecador. A prop es troben la Platja dels Cossis, la Platja de l'Arrabassada i el Port Esportiu de Tarragona.

Amb una valoració mitjana de 9,6 sobre 10 a Booking, els hostes destaquen el disseny d'espais i acollidor, l’amabilitat del personal, la neteja i la ubicació estratègica com a punts forts.

Imatge de la cuina i el menjador d'un dels apartaments Vigablanca de Tarragona, amb vistes a la catedral de Tarragona.Booking

Pigal

Aquest hotel senzill i còmode és l’elecció perfecta per a aquells que busquen una estada econòmica sense renunciar a la qualitat. Situat al centre de Tarragona, a tan sols 100 metres del Centre de Convencions i a cinc minuts a peu de l’estació de tren, el Pigal és conegut pel seu ambient acollidor i funcionalitat.

Les habitacions disposen de bany privat i WiFi gratuït d’alta velocitat a totes les zones. Els usuaris de Booking han valorat aquest hotel amb un 9,0 sobre 10, destacant especialment la calidesa i professionalitat del personal, la neteja i la seva excel·lent relació qualitat-preu.

Imatge exterior de l'Hotel Pigal, situat al carrer Cardenal Cervantes.Cedida

Hostal 977

Situat al carrer Caballers, al cor del centre històric de Tarragona, l’Hostal 977 és una joia que combina confort i encant. Totes les habitacions estan equipades amb escriptori, TV de pantalla plana, bany privat, roba de llit i tovalloles. Algunes unitats ofereixen vistes a la ciutat, i totes compten amb cafetera, aire condicionat i armari.

Els usuaris de Booking han valorat aquest establiment amb un impressionant 9,3 sobre 10, destacant especialment l’amabilitat del personal, la neteja impecable, la ubicació privilegiada i la seva excel·lent relació qualitat-preu. Els hostes també ressalten el tracte acollidor que fa d’aquest hostal un lloc únic.

Imatge exterior de l'Hostal 977 de Tarragona.Booking

Sigui quina sigui la teva preferència –luxe amb vistes, confort en un apartament modern, una opció econòmica i acollidora o un hostal amb una gran relació entre qualitat i preu–, Tarragona ofereix opcions per a tots els gustos. Aquests quatre establiments lideren el rànquing de satisfacció a Booking, convertint-se en opcions altament recomanables per gaudir d’una estada memorable a la ciutat.