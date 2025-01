Tarragona Jove oferirà una cinquantena d'activitats en la seva programació d'hivern de 2025

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Del 27 de gener al 3 de març de 2025, Tarragona Jove oferirà als joves de la ciutat una cinquantena d'activitats culturals i formatives variades. La nova programació d'hivern s'ha presentat aquest dilluns a l'Espai Kesse. Aquesta inclou 14 aules temàtiques, 10 espectacles al Cultura Kesse, 3 exposicions, tallers formatius i activitats diverses.

El regidor de Joventut de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García, n'ha destacat l'oferta en l'àmbit de les arts escèniques, els videojocs i la realitat virtual. Aquest any, hi participarà l'Ateneu Popular 9barris i Zig-Zag Danza que impartiran tallers formatius. Les activitats són gratuïtes i s'ofereixen fins a 2.000 places. Les inscripcions s'obren el 14 de gener.

La programació d'hivern de Tarragona Jove d'aquest 2025 comptarà amb artistes de renom, aprofitant la seva presència en l'agenda del Teatre de Tarragona. L'Ateneu Popular 9barris durà a terme un taller formatiu de circ. Zig-Zag Danza realitzarà un partnering, amb Estrella García i Miguel Quiroga. Les propostes que sorgeixin d'aquesta activitat s'exhibiran posteriorment a la mostra de Teatre Jove. A més, Joan Faneca, cofundador i membre de Vol Ras cia, realitzarà una classe d'interpretació i presència escènica.

El regidor de Joventut, Guillermo García de Castro, ha recalcat la importància de comptar amb aquests artistes: «cal valorar l'oportunitat que aquests joves tindran de ser formats per professionals de renom».

Una altra de les novetats que introdueix la programació son els tallers educatius enfocats en els videojocs i la realitat virtual. També s'impartiran diversos cursos, subvencionats per la Generalitat, on es tractarà la bretxa digital.

En l'àmbit del treball i l'ocupació, les activitats busquen «generar un espai de referència per a joves que desitgin millorar les seves competències o que tenen curiositats en altres àmbits» ha explicat el regidor de Joventut. En aquest apartat s'inclouen tallers per millorar i practicar les entrevistes de feina, i d'altres per conèixer les vies d'accés que hi ha per accedir a un lloc de treball en el sector públic.

En coordinació amb l'Associació d'Estudiants Xinesos de la Universitat Rovira i Virgili (URV) s'han organitzat activitats gastronòmiques, artesanals i culturals per celebrar l'any nou xinès.

També s'hi inclouen els clàssics de cada any: el taller de construcció d'andròmines i la xirigota de dones de Tarragona.

L'exposició en commemoració del quaranta aniversari de Greenpeace serà la primera de les tres exposicions que conformen la programació d'hivern d'aquest 2025.

El programa complet d'activitats es pot consultar a la pàgina web de Tarragona Jove.