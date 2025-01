Tarragona avança l'atenció a les persones sense llar davant la previsió de l'onada de fred

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona ha avançat l'activació de la fase 2 de l'Operació Iglú davant la previsió d'una onada de fred per als pròxims dies. Per primera vegada, aquesta operativa s'ha posat en marxa abans que el termòmetre marqui els zero graus, concretament als dos.

Dos equips formats per treballadores dels serveis socials de Tarragona, Protecció Civil, la Creu Roja i la Guàrdia Urbana han sortit aquest dilluns per la nit a buscar persones sense llar per oferir-los-hi un allotjament provisional.

La consellera de Protecció Civil, Sonia Orts, ha destacat que «sempre és millor arribar a elles – les persones sense llar – a dos graus que a zero». Calculen atendre una vuitantena d'individus, servint-los també un caldo calent i mantes.

Igual que l'any passat, quan passaven pocs minuts de les nou del vespre una dotzena de voluntaris de la Creu Roja i Protecció Civil, acompanyats per treballadores de serveis socials de l'Ajuntament de Tarragona sortien des de la comissaria de la Guàrdia Urbana per pentinar la ciutat amb l'objectiu de trobar persones que dormen al carrer. El govern municipal havia activat la fase 2 de l'Operació Iglú davant l'avís de situació meteorològica de perill per fred en nivell alt emès pel Meteocat.

La consellera de serveis socials, Cecilia Mangini, ha explicat que des de l'any passat aquesta tasca de recerca s'inicia a les nou de la nit en lloc de les onze per mirar de trobar les persones encara despertes i brindar l'oportunitat de dormir en un alberg provisional.

Per aquesta nit, l'ajuntament compta amb dotze places per a homes i una per a dones, ja que la majoria de persones sense llar són del gènere masculí. Mangini ha insistit que l'atenció d'aquesta nit és «d'emergència», però que posteriorment es farà «seguiment» dels usuaris vulnerables.

Tres nous pisos de transició

Des de l'ajuntament calculen atendre una vuitantena de persones aquest dilluns a la nit. El passat 27 de novembre es va fer un recompte de persones sense llar a Tarragona i es van comptabilitzar un total de 91 individus.

Mangini ha comentat que «cal tenir en compte que tenim nou persones menys dormint al carrer perquè hi ha tres pisos d'emergència que ja estan en funcionament». A finals de l'any passat, serveis socials va posar en marxa tres pisos de transició a nou persones sense llar, cedits per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Són habitatges «temporals» que es troben als barris de Torreforta, Bonavista i Sant Pere i Sant Pau.