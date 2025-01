Tarragona activa la segona fase de l’Operació Iglú per baixes temperatures

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona activa la fase 2 de l’Operació Iglú davant la previsió meteorològica. Està previst que en els pròxims dies les temperatures nocturnes baixin i podrien arribar a ser inferiors als 2 ºC.

Per aquest motiu, les conselleries de Seguretat Ciutadana i de Protecció Civil, així com l’Institut Municipal de Serveis Socials l’Ajuntament de Tarragona (IMSST) han decidit activar aquesta segona fase i organitzar un dispositiu de recerca i d’atenció a persones sensesostre, per a oferir-los allotjament provisional o bé mantes i begudes calentes, en cas que rebutgin ser allotjats.

Aquest dispositiu arrencarà avui cap a les 21 h, després d’una breu reunió que tindrà lloc a la comissaria de la Guàrdia Urbana de Tarragona, a la qual hi assistiran les conselleres de Protecció Civil i de Serveis Socials, Sonia Orts i Cecilia Mangini, respectivament. Està previst que hi participin agents de la Guàrdia Urbana, voluntariat de Protecció Civi i Creu Roja i membres del departament de Protecció Civil i de l’IMSST.

La fase 1 es va activar de forma automàtica a partir de l’1 de desembre de 2024 i es mantindrà vigent fins al 31 de març de 2025.