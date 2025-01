El Port de Tarragona adaptarà el moll de Catalunya per rebre vaixells amb mineral de ferro

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Port de Tarragona treballa per a millorar el moll de Catalunya i poder rebre així vaixells de càrrega més grans, per al nou tràfic de mineral de ferro. Amb un pressupost de 2,1 milions d’euros, aquesta inversió permetrà a la infraestructura portuària acollir nous tipus de vaixells, de més tonatge per donar resposta a les noves necessitats generades per l’arribada d’aquest nou tràfic.

L'element clau d'aquest projecte és la instal·lació de 28 defenses marítimes, dissenyades per absorbir l'energia d'atracament dels grans vaixells previstos. Les defenses actuals del moll de Catalunya inclouen models com l’ESCUDO SC 1250-H-Re instal·lats l'any 2015. Aquests elements ara necessiten ser actualitzats per a absorbir l'energia d'atracament generada per aquests vaixells amb les càrregues previstes.

El Port de Tarragona ha optat per la instal·lació d’un model de defensa tipus escut per fer front a aquest tipus de vaixells i operatives després d'un exhaustiu estudi d'enginyeria. Aquest ha tingut en compte factors com la capacitat d'absorció d'energia necessària (2.642 KNm), la pressió màxima sobre el casc del vaixell, les dimensions de la biga cantell del moll i la necessitat d’apropar al màxim el vaixell al moll.

Les noves defenses es col·locaran a l'altura de cada norai al llarg de tot el moll de Catalunya, que té una longitud total de 647 metres. El Port de Tarragona ha dissenyat una instal·lació per fases. Abans de començar el procediment de muntatge de les 28 noves defenses es retiraran les actuals.

La primera fase consistirà en el muntatge de les primeres 15 unitats de defenses, mentre que la segona es procedirà a la instal·lació de les 13 últimes. En total està previst que la instal·lació d’aquestes 28 defenses duri 7 mesos.

Aquesta important inversió en infraestructures vol consolidar aquest nou tràfic al Port de Tarragona. El mineral de ferro és una mercaderia que substituirà de mica en mica el carbó, un tràfic cada vegada més residual.

La modernització del moll de Catalunya permetrà doncs acollir vaixells de major capacitat al port, optimitzant les operacions de càrrega i descàrrega i augmentant la seva competitivitat en el termes de logística.