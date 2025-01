Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Llei de la Segona Oportunitat ha permès que un veí de Tarragona quedi lliure d’un deute de 30.000 euros després d’anys de dificultats econòmiques. La resolució, emesa pel Jutjat del Mercantil núm. 1 de Tarragona, concedeix l’exoneració del 100% de les seves obligacions de pagament, tancant així un procés que ha comptat amb el suport de l’Associació d’Ajuda a l’Endeutament.

El cas té els seus orígens entre 2012 i 2013, quan el sol·licitant va contreure diversos deutes confiant en la seva estabilitat laboral. En aquell moment, explicava amb una feina fixa que li permetia afrontar els seus compromisos financers. Tanmateix, el març de 2015, un acomiadament inesperat va marcar l’inici d’una crisi econòmica que el va portar a una situació límit. Malgrat els seus esforços per trobar feina, la precarietat laboral i els baixos ingressos li van impedir complir les seves obligacions financeres. Durant aquells anys va acumular més de deu llocs de treball temporals que amb prou feines cobrien les seves necessitats bàsiques.

L'any 2023, amb la intenció de millorar la seva situació, va emprendre un petit negoci. No obstant, els deutes acumulats durant una dècada continuaven sent un obstacle insalvable per al creixement del seu projecte. Va ser l'any 2024 quan, gràcies a l’Associació d’Ajuda a l’Endeutament, va conèixer la possibilitat d’acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat, aprovada l'any 2015.

El procés per assolir el perdó dels deutes

Jose Domínguez, lletrat de l’Associació, explica els passos seguits en aquest cas: «El primer pas va ser informar al jutjat de la situació mitjançant un preconcurs de creditors, la qual cosa va permetre paralitzar embargaments i aturar el pagament als creditors immediatament». Posteriorment, es va presentar la demanda de concurs, en la qual es va detallar minuciosament la situació econòmica del sol·licitant: ingressos, béns, deutes i creditors.

En aquest cas, es va acreditar la inexistència de béns que poguessin ser liquidats per satisfer els deutes, la qual cosa va ser acceptat tant pel jutjat com per l’Administrador Concursal. Finalment, es va sol·licitar l’exoneració total del passiu insatisfet (EPI), acompanyant tota la documentació requerida.

Requisits per acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat

Per beneficiar-se d’aquesta normativa, és necessari complir una sèrie de condicions, reformades recentment amb la nova legislació concursal. Entre els requisits principals destaquen: estar en situació d’insolvència, no haver rebut una exoneració en els últims cinc anys i no haver comès delictes d’índole socioeconòmica. En aquest cas, el jutge va comprovar el compliment de tots els requisits i, el passat 17 de desembre de 2024, va dictar la resolució definitiva que exonera el sol·licitant d’un deute de 29.956,42 euros.