La consellera d'Igualtat visita el nou centre de Tarragona que atén les dones víctimes les 24 hores

La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha visitat a Tarragona un dels quatre nous centres que recentment s'han posat en marxa a Catalunya que atenen les dones víctimes de violència masclista les 24 hores.

Pel que fa al Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE), Menor ha apuntat que els quatre que s'han posat en marxa les darreres setmanes a les quatre demarcacions catalanes se sumen a la resta de recursos que ja està en marxa. En el cas dels SIE de Tarragona, Tàrrega, Vic i Blanes -aquest últim està previst que entri en funcionament el 17 de gener- són espais oberts les 24 hores. «Les víctimes poden arribar de moltes maneres diferents, l'important és que els serveis siguin accessibles perquè qualsevol dona, independent d'on posi la denúncia on es posi de manifest la vulneració de drets humans que pateixi, que tingui una resposta institucional», ha exposat Menor.

Així mateix, ha destacat la importància que «la resposta territorial sigui tan àmplia com sigui possible» perquè les víctimes puguin rebre una resposta «independentment d'on visquin». El nou espai Tarragona té aproximadament 332 metres quadrats. Disposa de cinc sales d'entrevistes i dues sales polivalents, una per a infants i una altra per dinàmiques grupals. També disposa d'un espai de recepció i una sala d'espera, així com d'una zona de treball per a l'equip del centre.

En el conjunt del país, entre gener i novembre del 2024, els Serveis d'Intervenció Especialitzada han atès 13.185 persones, la Línia 900900120 ha fet 13.780 atencions a dones per violència masclista, i el Servei d'Intervenció en Crisi ha dut a terme 407 intervencions. Al Camp de Tarragona, les persones ateses als SIE han estat 1.014, s'han fet 804 atencions de la línia 900 i el SIC ha realitzat 49 intervencions.

Pacte català per erradicar les violències masclistes

La consellera ha afirmat aquest dilluns que vol tenir aprovat el pacte català per l'erradicació de les violències masclistes pel 25 de novembre d'enguany, coincidint amb el dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona. Menor ha defensat «recuperar els consensos» perquè «només una resposta del conjunt de la societat permetrà aturar aquesta vulneració greu dels Drets Humans» que pateixen les dones «pel fet de ser dones». En aquest àmbit, ha destacat que «les dades a Catalunya no són bones».

La titular d'Igualtat i Feminismes ha confiat a aconseguir un ampli consens al Parlament per aquest pacte: «és difícil per un grup parlamentari estar en contra de l'erradicació de la violència contra les dones, una altra cosa és les opinions sobre la causa l'abordatge, però les dades no menteixen», ha assenyalat. «Si hi ha algun grup polític que la nega, doncs serà sota la seva responsabilitat», ha reiterat. Respecte a les estadístiques ha explicat també que estan treballant en «fer un gran laboratori de dades en clau de gènere per visibilitzar i donar a la ciutadania informació veraç de què està passant». «Tenim unes dades que a Catalunya ens haurien d'avergonyir com a societat», ha manifestat.