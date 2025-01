Una marca tarragonina es cola a la final de la Supercopa d'Espanya

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir es va disputar la final de la Supercopa d’Espanya masculina de futbol a l’Aràbia Saudita, amb una contundent victòria del Barça sobre el Reial Madrid per 5-2. El triomf blaugrana ha estat el tema estrella de converses a oficines, bars i supermercats arreu del país. Però més enllà del marcador, hi ha hagut un detall amb accent tarragoní que ha passat desapercebut per a molts: la presència del vermut Yzaguirre, que va aconseguir un lloc privilegiat en la retransmissió espanyola del torneig.

La coneguda marca del Morell va ser un dels patrocinadors visibles en la senyal espanyola, emesa per Movistar Plus. Les tanques publicitàries van mostrar el nom de Yzaguirre en alguns dels moments més icònics del torneig. En la semifinal entre el Barça i l’Athletic Club (2-0), el gol de Lamine Yamal es va acompanyar de la imatge del vermut en pantalla, com si el jove prodigi català brindés per la tradició. A més, la publicitat de Yzaguirre també va aparèixer durant el gol de Raphinha a la final contra el Madrid, marcant un altre moment clau d’un partit que ja és història.

Imatge de la retransmissió espanyola en el gol de Lamine Yamal a la semifinal contra l'Athletic Club de Bilbao.X

Cal destacar que la publicitat de Vermut Yzaguirre només va ser visible en la senyal espanyola, adaptada per Movistar Plus, mentre que a l’estadi i en altres senyals internacionals no es van mostrar referències a la marca. Això respon a la política de personalització de les tanques publicitàries en funció del país emissor, un sistema que permet adaptar els patrocinadors al públic objectiu de cada mercat.

A l’estadi, per contra, no es va veure cap menció al vermut ni a altres marques d’alcohol, ja que la competició es va disputar en un país com l’Aràbia Saudita, on el consum d’alcohol està prohibit per llei.