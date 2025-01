L’Ajuntament de Tarragona redacta el projecte de rehabilitació del local de l’AV del Barri del Port

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha començat a redactar el projecte de rehabilitació del local de l’Associació de Veïns del Barri del Port. L’entitat fa tres anys que van haver d’abandonar l’immoble, ubicat al número 9 del carrer Reial, perquè presentava problemes estructurals.

Des de llavors, els veïns han demanat al consistori que es fessin les intervencions oportunes per a arranjar l’espai i que l’entitat pogués tornar al seu local social. Una situació que es busca desencallar amb la redacció del nou projecte.

L’equipament es troba en mal estat degut a les humitats generades pels baixants del celobert, que desemboquen directament sobre les cambres higièniques. Això ha provocat patologies estructurals, amb afectacions a les bigues de fusta, que van obligar l’associació de veïns a desallotjar la seva seu el novembre del 2021.

Discussió política

La situació amb el local social de l’associació de veïns va saltar a l’arena política recentment. El passat desembre, els grups municipals d’Esquerra Republicana i En Comú Podem van assumir i defensar una moció al consell plenari, presentada per la pròpia AV, on es va demanar «garantir que el local esdevingui un espai accessible, funcional i segur, promotor de la cohesió social i obert a les necessitats dels veïns i veïnes del barri del Port».

L’entitat va recordar que el desembre del 2022, l’anterior govern, d’ERC, va redactar un projecte que inclou totes les actuacions necessàries per a la reforma i consolidació estructural del local.

Les obres servirien també per a solucionar els problemes d’impermeabilització i deteriorament causats per la brutícia i la colomassa al pati comunitari. Aquest anterior projecte va ser motiu de discussió al ple entre republicans i socialistes. L’executiu municipal ha sigut partidari de redactar un nou projecte.

Incendi al bloc

El local es troba sota l’edifici en el qual un pis es va cremar fa poc més d’un any. Després de més d’un any sense poder tornar a casa seva, els veïns han pogut tornar a viure a l’immoble. Un edifici on el Servei Municipal de l’Habitatge (SMHAUSA) disposa d’un habitatge.

La comunitat va fer remodelacions, entre d’altres, per tal que no torni a entrar l’aigua, segons indiquen fonts municipals. D’aquesta forma, el pis de SMHAUSA ja està en condicions.

El foc es va produir a partir d’un carregador de mòbil, en un pis on hi havia molta acumulació de roba i altres coses, que van avivar l’incendi. Els veïns van denunciar la falta d’ajuda de l’Ajuntament, ja que no podien entrar a casa seva i van patir robatoris.