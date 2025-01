L’Ajuntament de Tarragona pagarà 7.695 euros mensuals per a continuar fent ús del dipòsit de vehicles actual

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona pagarà 7.695 euros al mes per a continuar fent ús del dipòsit municipal. Així s’exposa en una resolució emesa el passat 30 de desembre, en la qual l’alcalde, Rubén Viñuales, aprovava l’adjudicació del contracte d’arrendament d’aquesta finca —ubicada al número 2 del Camí de l’Ermita— en favor de la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona, que n’és la propietària.

Segons les condicions estipulades, el consistori haurà d’abonar 6.360 euros, més 1.335 en concepte d’IVA, per al lloguer d’aquest terreny de més de 6.700 metres quadrats de superfície.

La vigència del contracte és per a un període de sis mesos, prorrogables de forma excepcional a quatre més. En cas que s’acabi fent efectiva aquesta moratòria, la despesa total acabaria ascendint fins als 76.950 euros.

Cal recordar que la Guàrdia Urbana va assumir la gestió del dipòsit municipal i una empresa externa el servei de grua, després que el passat 31 de desembre caduqués la concessió que tenia l’empresa Grúas David des del 2020.

En un informe de l’Intendent en cap, Manuel Vázquez, es considera «justificat» el lloguer de l’actual dipòsit, que «es troba en funcionament des de fa més de 20 anys».

En el document, s’exposa un dels principals motius: «Hi han ingressats uns 200 vehicles que no han vingut a recollir els seus titulars». Actualment, s’estan tramitant els corresponents expedients per abandonament, un procés que pot trigar entre dos i sis mesos.

«En el supòsit de canviar el dipòsit actual per un altre, comportaria el trasllat d’aquests vehicles i els corresponents costos econòmics i de personal», s’explica.

Igualment, l’Ajuntament encara no disposa de cap altre espai que pugui ser utilitzat per a aquesta finalitat. El consistori té prevista la creació d’un nou dipòsit en un solar del PP-13, però és un projecte que veurà la llum a mitjà o llarg termini. Mentrestant, caldrà fer ús de la finca actual, on la Xarxa Santa Tecla —de la qual forma part la Fundació Casa Sant Josep— té planejat construir en un futur.

De fet, el nou contracte del servei de grua es contemplarà el lloguer del terreny de l’actual dipòsit mentre no es construeix el nou espai. El govern municipal està treballant per iniciar la seva licitació. El procés d’adjudicació, però, es podria allargar fins al darrer trimestre. Mentrestant, la Guàrdia Urbana continuarà assumint les tasques de forma provisional.

Queixes veïnals

En les darreres setmanes, els vehicles retirats de la via pública s’han traslladat al carrer Ramon Nogués, davant de la comissaria, una decisió «provisional» ha provocat algunes queixes.

«No ens ha afectat de forma tan directa perquè només s’han perdut algunes places de pàrquing, però ens molesta que ningú ens ho hagi comunicat prèviament», diu el president de l’AV Parc Francolí, Jordi Miguel, qui critica la «improvisació» del govern. Fonts de la GUT indiquen que els vehicles es tornaran a portar al dipòsit «al més aviat possible» després de resoldre «un tema informàtic».