Arrenca el judici contra cinc acusats d'estafa agreujada

Aquest dilluns, la Secció 4a de l'Audiència Provincial de Tarragona acull el judici contra cinc persones acusades d'un delicte continuat d'estafa agreujada. Els fets van tenir lloc entre els anys 2001 i 2005, quan els processats van dur a terme una sèrie de maniobres fraudulentas que afectaren diversos empresaris.

Segons el fiscal, els acusats, d’acord previ, van crear un entramat d'empreses amb l'objectiu de convèncer empresaris per signar contractes amb aquestes companyies. Els acusats van simular una solvència financera que no posseïen, enganyant així els empresaris per aconseguir els acords, tot aprofitant-se de la seva bona fe.

El Ministeri Fiscal sol·licita una pena de 5 anys de presó per a cadascun dels acusats, considerant que les seves accions van causar un dany important als afectats i suposen una greu infracció en matèria econòmica.