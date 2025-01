Veïns i sindicats exigeixen «més informació i formació» cinc anys després de l’accident mortal d’Iqoxe

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els tarragonins no han oblidat el fatídic accident d’Iqoxe de l’any 2020, el qual va ocasionar tres morts. El pròxim dimarts 14 de gener es compliran cinc anys d’aquest sinistre i, per a recordar les víctimes, tindrà lloc una manifestació aquell mateix dia, a partir de les 18 hores, davant de les portes d’Iqoxe. La Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), la Federació de Veïns de Llevant, UGT i CCOO han convocat aquesta concentració sota el lema «No oblidem».

Aquesta mobilització també servirà per a reclamar més millores en matèria de seguretat. «És un tema en el que no s’està avançant», criticava ahir el secretari de la FAVT, José Martín Carrasco, qui lamentava que «fa falta més informació i coordinació».

«Si sortim al carrer a preguntar què ha de fer en cas que es produís una nova explosió, la gent no sabria com actuar», afirmava amb preocupació. En aquest sentit, la FAVT reclama un pla d’autoprotecció específic per al Mercat de Bonavista, que aplega milers i milers de persones.

«Sembla que estiguem una altra vegada com abans de l’explosió i que no hagi passat res», expressava també el secretari general de CCOO Indústria a Tarragona, Pedro Carmona. El representant sindical reconeixia que «s’han fet algunes coses, com la recuperació del Plaseqta a Tarragona o la col·locació de sensors de risc químic; però al final s’ha afluixat el ritme». Tot i això, insistia que «fa falta més inversió en seguretat i, sobretot, en conscienciació i informació, perquè la ciutadania sàpiga què fer».

Carmona també reclamava la necessitat de fer més simulacres i, sobretot, de fer un seguiment de les mancances. Hi coincidia el secretari general d’UGT a Tarragona, Joan Llort, qui creu que «els tres simulacres que s’han fet no són prou eficients».

«Ens fa falta molta informació i molta informació, i això és responsabilitat dels ajuntaments i de l’administració catalana», assegurava. «Volem que la química continuï, però amb seguretat per a la ciutadania i també per als treballadors», afegia el secretari general.

Respecte a això, Llort alertava que «hi ha cada vegada més empreses externes» als polígons químics, que «tenen uns nivells de formació més baixos» en matèria de seguretat. A més, indicava que «les sirenes són diferents a cada empresa», fet que genera confusió.

D’altra banda, recordava que «les mútues dels accidents de treball tenen l’obligació de formar als autònoms». El representant sindical també instava les administracions a «intervenir» quan hi hagi empreses amb «un historial de mancances de seguretat, que presenten un risc per als treballadors i la ciutadania».

A l’espera del judici

La FAVT, així com UGT i CCOO aprofitaven també per reclamar una data definitiva per a la celebració del judici als directius d’Iqoxe durant l’accident mortal de fa cinc anys. Demanen posar fi a aquesta llarga i dolorosa espera per als afectats amb una resolució que pugui donar respostes a la població sobre el que va succeir. «Estan deixant que passi el temps i estan tirant sorra sobre tot aquest assumpte», criticava Carrasco, qui assenyalava que ha de ser la mateixa Generalitat qui exigeixi celeritat en la celebració del judici.

Per la seva banda, Carmona explicava que la relació entre Iqoxe i els seus treballadors «ha millorat» en els tres darrers anys. «Després de l’accident esperàvem un canvi d’actitud, una cura d’humilitat, però ens vam trobar tot el contrari», deia el secretari general d’UGT a Tarragona, qui afirmava que, «la situació ha anat canviant i la situació s’ha reconduït bastant». «Hi ha més diàleg, es coopera per a millorar la seguretat», afegia.