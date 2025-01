Urtasun posa en dubte que la Biblioteca Provincial s’instal·li a la Tabacalera: «S’està estudiant»

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant la seva visita a Tarragona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, no va aclarir si finalment la Biblioteca Provincial es farà a la Tabacalera. «Estem en diàleg amb l’Ajuntament. S’ha d’acabar de definir la ubicació i el projecte, ho estem estudiant. Esperem que aviat puguem anunciar novetats», va dir el ministre. Un fet que va sorprendre al govern municipal, ja que els últims mesos tècnics de les dues institucions han treballat sobre la ubicació a la Tabacalera.

«L’alcalde té ubicació», va dir entre riures, mig forçats, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en sentir les explicacions d’Urtasun. Segons expliquen fonts municipals, la ubicació no està en dubte i l’única incògnita a resoldre és quin espai específic de l’antiga fàbrica de tabacs ocuparà el Ministeri. L’última reunió sobre aquest assumpte entre les dues parts es va produir al juny. Les mateixes fonts apunten que l’últim gran escull que queda pendent per impulsar el projecte és el Pla d’Usos de la Tabacalera.

Un document al qual ha de donar forma la Generalitat de Catalunya i que serà una demanda que farà l’executiu municipal en els pròxims mesos.

Més enllà. pel que fa a la creació d’un consorci pel patrimoni tarragoní entre administracions, el ministre es va mostrar obert a escoltar la proposta de l’Ajuntament, però no va concretar si la seva voluntat és tirar-ho endavant o no.

«Ho estudiarem. Però més enllà del consorci, l’aposta del Ministeri per la conservació patrimonial de Tarragona és inequívoca», va expressar Urtasun. El ministre, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, els consellers de Patrimoni i Cultura i el conseller d’ECP Jordi Collado, van mantenir una reunió breu ahir on van tractar aquest tema. «És una lluita de fa dècades. Crec que hi ha una voluntat clara de la Generalitat. El ministre ha dit que li agrada com sona, però ha fet de ministre i també ha dit que ho ha d’explorar», va asseverar Viñuales.

El mirall de Mérida

L’alcalde tarragoní ha plantejat en els últims mesos un greuge comparatiu amb Mérida, una ciutat amb un patrimoni semblant, i ha demanat que el ministre pensi més en Tarragona. «Mérida i Tarragona són les dues grans ciutats patrimonials d’Espanya, tot i que les seves realitats són diferents. La fórmula administrativa de Mérida fa molts anys que existeix, que no vaig dissenyar jo sinó que me l’he trobat. Crec que més enllà d’això, l’important és que les administracions facin bé la seva feina, i crec que ho estem fent. No hi ha un greuge per part del Ministeri», va reblar Urtasun.

Per la seva banda, la consellera de Cultura, Sònia Hernàndez, es va mostrar en sintonia amb Viñuales. «És un dèficit que tenim, manca aquest instrument administratiu. L’hem de trobar per poder gestionar de manera eficient el patrimoni», va exposar Hernàndez.

Pilotes fora

El ministre es va voler centrar en la presentació del projecte del MNAT i no va entrar a fer valoracions dels treballs de rehabilitació de la Necròpolis. «Les inversions que hem fet a Tarragona els últims anys, que sumen gairebé 14 milions d’euros, són molt importants. Tinc un compromís personal amb la ciutat», va concloure el ministre de Cultura.

L’actitud cauta i dialogant, però massa previnguda d’Urtasun pot ser perillosa. No ho seria si l’Estat hagués complert els compromisos i terminis amb Tarragona de grans projectes en els últims anys. Però no ha sigut el cas i la paciència dels tarragonins s’acaba. El ministre va perdre una oportunitat d’esvair dubtes amb altres projectes i guanyar-se la confiança de la ciutat.