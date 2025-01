Tarragona podria acollir el Tour de França el 2026

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona es posiciona com una de les candidates per acollir la segona etapa del Tour de França 2026, segons ha avançat El Periódico. La proposta consisteix a convertir la ciutat en el punt d'arribada d'una jornada que transcorri íntegrament per carreteres catalanes, en una edició que començarà a Barcelona el dissabte 4 de juliol de l'any que ve, gràcies a un acord entre l'ASO, organitzadora de la prova, i l'ajuntament barceloní.

Segons fonts municipals de Tarragona consultades pel diari, ja s'han iniciat converses amb Barcelona per tirar endavant aquesta candidatura, que recuperaria un projecte similar proposat el 2010 pels aleshores alcaldes de Barcelona i Tarragona, Jordi Hereu i Josep Fèlix Ballesteros. Llavors, la Gran Sortida del Tour estava prevista per al 2014, però el canvi polític a Barcelona va desactivar el projecte i va desviar l'esdeveniment cap a la regió anglesa de Yorkshire.

Un recorregut amb història

El projecte original del 2014 incloïa una etapa que començava a Barcelona i acabava a Tarragona després de travessar carreteres del Baix Llobregat i un traçat costaner amb destacats atractius turístics. L'etapa estava dissenyada per acabar en un esprint a l'avinguda de Roma. Ara, la proposta per al 2026 es presenta amb un plantejament similar, buscant destacar el potencial turístic i esportiu de la zona.

A més, la possibilitat de connectar amb una tercera etapa que comenci a Girona i creui cap a França reforça la dimensió internacional de l'esdeveniment. Fonts franceses citades per El Periódico apunten que Perpinyà és una de les candidates per acollir aquesta tercera etapa, abans que el recorregut es dirigeixi cap als Pirineus.

La Vuelta, un banc de proves

L'experiència de Barcelona com a punt de partida de la Vuelta a Espanya 2023 ha estat determinant per preparar el repte de rebre el Tour. En aquella ocasió, la capital catalana va acollir les sortides de les primeres tres etapes, en un format que podria repetir-se el 2026, amb Tarragona com a una de les protagonistes.

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha mostrat la seva predisposició per formar part d'aquest gran esdeveniment, alineant-se amb altres ciutats governades pel mateix color polític que, com en el cas de Barcelona, aposten per impulsar grans esdeveniments esportius.