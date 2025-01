Tarragona, en alerta per ratxes de vent que poden superar els 90 quilòmetres per hora

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La demarcació de Tarragona es troba, aquest cap de setmana, en alerta groga per ratxes de vent que poden superar els 90 quilòmetres per hora. Així doncs, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís, moderat, per fortes ratxes en gairebé totes les comarques de Tarragona.

Per tant, aquest episodi de vent afectarà el Baix Penedès, el Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià. Les fortes ratxes afectaran la demarcació a partir d'aquesta matinada i durant tot el dissabte.

De fet, el Meteocat assegura que bufarà vent de component nord i oest moderat amb cops forts, localment molt forts, a la meitat sud del país, sobretot a les Terres de l'Ebre. A banda, durant el matí, també s'espera alguna precipitació feble i dispersa al Massís del Port.

Quant als termòmetres, la temperatura baixarà substancialment a partir de diumenge, quan la temperatura mínima se situarà en els dos graus i la màxima no superarà els 15 ºC. Aquesta tendència, de baixada de temperatures, continuarà durant la setmana que ve, que serà molt freda.