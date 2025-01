La sala del sarcòfag d'Hipòlit, oberta al públic després de la restauració

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala del sarcòfag d’Hipòlit del Pretori de Tarragona ja és oberta al públic després de la seva rehabilitació, ara fa gairebé un any. La intervenció, que ha consistit en la neteja i consolidació de paraments, ha recuperat l’esplendor de l’espai i del monument que la caracteritza.

El conseller de Patrimoni, Nacho García, ha destacat que ja «podem tornar gaudir de la seva esplendor i de la importància històrica que representa» així com «d’un nou espai per a dur-hi a terme tot tipus d’activitats».

Aquests treballs de restauració han permès identificar dues obertures d’època medieval, així com l’estructura d’unes escales post romanes que donarien accés a la terrassa. En un dels murs s’ha habilitat una pantalla per a projeccions multimèdia i paral·lelament també s'ha modernitzat tot el sistema d’il·luminació de l'espai i instal·lació elèctrica. Així mateix, es torna a projectar el documental sobre l'ús de la torre com a presó després de la guerra civil, la presó de Pilats.