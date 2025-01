El Museu Arqueològic reobrirà a finals del 2026 i espera ser un referent amb la nova museïtzació

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Set anys després del seu tancament, el Museu Arqueològic de Tàrraco ja té nova data d’obertura. Serà a finals del 2026, quan s’espera que la nova museïtzació de l’espai quedi enllestida. La reforma de l’edifici de la plaça del Rei, que ha tingut un cost de 4,4 milions d’euros, ja s’ha acabat. Ara falta licitar el projecte museogràfic, que suposarà una inversió de 3,7 milions d’euros.

«Aquesta actuació evidencia que Tarragona és una referència del patrimoni de tots els catalans, espanyols i europeus», va expressar Ernest Urtasun, ministre de Cultura, en l’acte de presentació del projecte. El finançament dels projectes ha anat a càrrec del Ministeri, propietari del museu.

«Tarragona és inabastable en matèria de patrimoni i les intervencions són múltiples. I la ciutat mereix que així sigui», va afegir Urtasun. En el projecte també hi han col·laborat la Generalitat i l’Ajuntament. «Portàvem molts anys d’espera. Ens neguem a pensar que el millor que va passar a aquesta ciutat va passar fa milers d’anys», va exposar Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona.

El Departament de Cultura ha destinat 1,1 MEUR en la restauració de la col·lecció i elements de l’interior del museu, com ara el fragment de muralla romana que hi ha als baixos. «És una col·lecció que volem posar en valor i que sigui accessible per a tothom», va afirmar Sònia Hernández, consellera de Cultura. Per a aconseguir-ho, es vol fer una nova exposició més moderna i immersiva.

«El projecte del nou museu neix amb la voluntat de ser un referent per a explicar l’època romana a Catalunya», va explicar Mònica Borrell, directora del MNAT. La nova exposició ocuparà un total de 2.500 metres quadrats i inclourà prop d’un miler de peces, algunes de les quals mai s’han exposat. Una de les joies de la corona serà un gran sostre amb decoració pictòrica, trobat a la Vil·la romana dels Munts.

Revisió i restauració

«Aquests anys s’ha fet una feina intensa de revisió i restauració. Volem que amb la nova presentació les peces prenguin una nova vida i que els visitants les coneguin d’una altra manera», va indicar Borrell. S’incorporaran elements tecnològics i s’inclourà una selecció de paviments de mosaic, ubicats segons criteris cronològics i temàtics. «Tots aquests elements faran que s’entengui millor la història», va concloure la directora.

El nou equipament a més estrenarà definitivament un nou nom: Museu Arqueològic de Tàrraco. Així doncs, el MNAT seguirà sent el paraigua sota el qual hi ha el museu, però també la resta d’elements patrimonials com el teatre romà, la Vil·la dels Munts d’Altafulla, el conjunt de Centcelles de Constantí o l’Arc de Berà.

«Ens estem presentant tal com som», va aclarir Borrell. Pel que fa a la propietat del museu, que en alguna ocasió s’havia obert la porta a que passés a mans de la Generalitat, el ministre Urtasun va negar que aquesta possibilitat estigués sobre la taula.