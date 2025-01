Mor Mossèn Xavier Fort, fundador i president honorífic dels Xiquets del Serrallo

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Xiquets del Serrallo han comunicat que aquesta matinada ha mort als 87 anys Mossèn Xavier Fort, fundador i president honorífic de la colla. La colla castellera ha anunciat la pèrdua a través de les xarxes socials destacant que Fort va ser «una figura clau per a la creació de la nostra colla i un referent del barri del Serrallo».

La missa exequial tindrà lloc demà dissabte, a les 10h, a l’església parroquial de Sant Pau de Tarragona, i serà presidida per l’arquebisbe Joan Planellas. La vetlla serà a partir de les 15h d’avui divendres al Tanatori de Tarragona.

Des dels Xiquets del Serrallo asseguren que el llegat del Mossèn Xavier Fort romandrà viu «en cada camisa blau marí que ens vesteixi, en cada assaig i en cada plaça». En nom de tota la colla, han expressat el seu condol a la família, amics i tota la comunitat Serrallenca.

Nascut al carrer Santa Anna el 25 de setembre de 1937, va passar la seva infància a l’entorn de la parròquia de la Trinitat i als 13 anys ingressà al Seminari de Tarragona.

Fort va ser ordenat prevere el dia 29 de juny de 1963 a la Parròquia de Sant Pau de Tarragona. Durant el primer any de ministeri, Mn. Fort va exercir com a vicari a la Parròquia de Sant Esteve Protomàrtir de Vila-seca i també va ser destinat al Col·legi Mare de Déu de la Mercè de Montblanc. El 1965 es va traslladar a la ciutat de Lubbock, als Estats Units d’Amèrica i, des d’allà, al Brasil, on va exercir com a capellà per als immigrants espanyols, tasca que va desenvolupar durant més de tres anys. Posteriorment, es va traslladar a Bèlgica, on també va atendre els immigrants procedents de l’Estat espanyol entre 1969 i 1972.

De retorn a l’arxidiòcesi de Tarragona, el 1972, va ser nomenat capellà del Col·legi Sant Pau Apòstol, fins l’any 1976, i delegat diocesà de migració, fins l’any 1979. Entre 1976 i 1984 va ser vicari de la Parròquia de la Santíssima Trinitat de Tarragona, i se li va afegir l’encàrrec de capellà del sociosanitari Casablanca de Tarragona l’any 1978. Des del 1979 fins al 1987, Mn. Fort va ser delegat diocesà de missions i cooperació entre les Esglésies. Paral·lelament, entre 1979 i 1984 va ser enviat a la missió diocesana de Bibwe, al Zaire, i entre 1984 i 1987 va formar part del Consell Presbiteral.

L’any 1984 va ser nomenat rector de la Parròquia de Sant Pere Apòstol de Tarragona, fins que l’any 1991 rebé el nomenament de vicari de les parròquies de Sant Miquel Arcàngel de Vespella de Gaià, Santa Maria Magdalena de la Nou de Gaià i Santa Margarida de la Riera de Gaià. A partir de l’any 1995 va passar a ser el capellà de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, responsabilitat que va exercir fins l’any 2024.

El 23 de gener de 2024 va ser nomenat Fill Predilecte per l'Ajuntament de Tarragona.