L'Agència de Residus dona 41.455 euros per obrir un nou espai de reutilització a Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha publicat la resolució definitiva de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. En la resolució, l’ARC atorga un total de 2.034.004 euros a 39 beneficiaris, 25 dels quals són entitats sense ànim de lucre, 13 ens locals o supramunicipals i una universitat.

Les entitats sense ànim de lucre reben en conjunt 1.573.410 euros. Es tracta d’entitats socials o mediambientals amb projectes per fomentar la prevenció dels residus municipals. Els fons permeten impulsar projectes innovadors o ampliar i millorar serveis existents.

Se subvencionen actuacions per a la prevenció del malbaratament alimentari, la creació de nous centres de reutilització i la seva posada en funcionament i la implantació d'altres actuacions de foment de la reutilització d'objectes, entre altres.

Els ens locals reben en total 485.535 euros per a l'elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) de residus municipals, sempre que vagin acompanyats de la implantació de com a mínim una actuació de prevenció.

El Far Cooperatiu SCCL rebrà un ajut de 41.455 euros per a la «Biblioteca de les coses i espai bicicleta». El projecte consisteix en l'obertura d'un nou espai de reutilització al centre de Tarragona, ubicat a La Teulada, un espai comunitari gestionat per la Xarxa de Cooperatives de Tarragona. Aquest nou punt oferirà un servei de préstec d'objectes d'ús esporàdic, com eines, electrodomèstics i material esportiu, promovent la sostenibilitat i la reducció de residus. A més, es connectarà amb la BiblioCoses de Sant Salvador, creant una xarxa d’intercanvi per ampliar l'oferta i millorar l'accessibilitat. També inclou un taller de recuperació i d'autoreparació de bicicletes per allargar la vida útil de les bicicletes i contribuir a una ciutat més verda i saludable.