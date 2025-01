Investigadors de la URV estudiaran l'impacte dels robots en l'acompanyament a persones amb demència

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Investigadors del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han impulsat un projecte per estudiar l'impacte dels robots de companyia en la qualitat de vida de les persones amb demència i el seu entorn. L'estudi s'anomena MyRobot i analitzarà la capacitat del Nuka, un artefacte amb l'aparença de cadell de foca, d'influir en les dinàmiques socials i fomentar la seva inclusió en la societat.

Aquest comptarà amb les dades recollides a un mínim de cinc residències de Catalunya, el País Valencià, Extremadura i Castella i Lleó, i es desenvoluparà mitjançant la col·laboració amb investigadors d'altres universitats espanyoles i internacionals. Es preveu que duri fins a l'agost de 2027. En els darrers anys els robots de companyia s'han convertit en una eina de suport terapèutic.

Aquests s'han començat a introduir en el sector de les cures, com a complement a la feina realitzada pels professionals sanitaris. S'utilitzen en l'atenció a persones amb demència, en l'acompanyament a pacients de càncer i amb els infants ingressats als hospitals.

Tot i que ja existeixen estudis que demostren els efectes positius d'aquestes màquines en persones que pateixen ansietat o situacions d'agressivitat, la URV s'enfocarà en l'estudi de la capacitat de la Nuka, un robot desenvolupat per l'Institut d'Investigació de Sistemes Intel·ligents del Japó, per influir en les dinàmiques socials i millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen demència, així com del seu entorn pròxim.

La coordinadora del projecte, Blanca Deusdad, defensa que "els aspectes tecnològics i psicològics dels robots han estat investigats en el passat, però encara queda molt per entendre sobre el seu paper com a eina d'inclusió social". La iniciativa ha generat interès tot i trobar-se en la seva etapa inicial.

Des de la URV asseguren que el projecte no vol únicament documentar els beneficis per a aquestes persones, sinó també "establir els aspectes ètics i socials per a la seva implementació a gran escala". Anticipen que en un futur aquests artefactes podrien convertir-se en eines fonamentals per a residències i hospitals.