Documenten per primer cop la pervivència de l'Homo sapiens a les selves tropicals africanes

Un estudi internacional aconsegueix documentar per primer cop la pervivència i adaptació de l'Homo sapiens a les selves equatorials. El descobriment ha estat possible gràcies als treballs fets als jaciments de Río Campo, a Guinea Equatorial, on s'han trobat eines de pedra de fa més de 40.000 anys. Aquestes demostren l'adaptació de l'ésser humà a les regions tropicals i obren noves línies de recerca respecte a l'adaptació d'aquesta espècie a contextos ambientals desafiants.

La investigació ha comptat amb la participació de l'expert en tecnologia lítica i investigador de l'IPHES-CERCA, Juan Ignacio Morales, i ha estat publicada a la revista Quaternary Science Reviews. Es preveu que l'equip continuï les excavacions i anàlisis a la zona.

Els treballs arqueològics que han portat a aquest descobriment s'han dut a terme a 30 afloraments estratigràfics del període Quaternari situats a la regió de Río Campo, a Guinea Equatorial. 16 d'aquests espais van proporcionar eines lítiques complexes. A través de tècniques de radiocarboni i luminescència estimulada òpticament, s'ha establert que les troballes són de fa més de 76.000 i 20.000 anys.

Els 418 artefactes de pedra que s'han recuperat són puntes bifacials, nuclis Levallois i eines de grans dimensions, destinades a la caça i el processament dels animals. Aquests mostren la destresa tècnica dels Homo sapiens, però també la seva capacitat de planificació i organització. Trets que segurament van ser crucials per la seva supervivència a aquest tipus d'entorns.

L'investigador de l'IPHES-CERCA, Juan Ignacio Morales, recalca la importància d'aquesta troballa: «Les eines recuperades a Río Campo evidencien una tradició tecnològica que connecta amb altres indústries lítiques del centre i sud d'Àfrica, com l’Axeulià i el Sangoense. Això apunta a una transmissió de coneixements tècnics sostinguda durant mil·lennis i una herència cultural profundament arrelada».

Amb aquest estudi es posa en rellevància la importància de situar l'Àfrica central com a escenari fonamental per entendre les diverses estratègies d'adaptació d'aquesta espècie.

L'equip d'investigadors continuarà amb els treballs a la zona, per tal de millorar la comprensió de les primeres ocupacions humanes a l'Àfrica central i la seva importància en la nostra evolució com a humans.