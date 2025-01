Els 587 sensors de risc químic de Tarragona s'acabaran d'instal·lar el febrer

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els 587 sensors de risc químic que detecten substàncies tòxiques i perilloses per a la població s'acabaran d'instal·lar el mes de febrer, tal com ha anunciat aquest divendres la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els aparells, que detecten fins a vuit components diferents, s'estan distribuint per tot l'entorn de la petroquímica de Tarragona en diferents municipis, en el marc del Plaseqta.

Parlon ha concretat que el 70% ja estan col·locats i que un cop tots siguin a lloc es farà la implantació del sistema, que es preveu que estigui plenament operatiu «al llarg de l'any», més enllà doncs del primer trimestre d'enguany que s'havia anunciat l'abril del 2024. En conjunt, els sensors tenen un cost 1,8 milions d'euros.