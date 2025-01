Denuncien que la passarel·la de fusta del riu Francolí porta tres mesos fora de servei

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un ciutadà ha denunciat que la passarel·la de fusta que creua el riu Francolí porta tres mesos fora de servei. El tarragoní assegura que les pluges torrencials del passat mes d'octubre van treure fora del lloc el pont de fusta situat sota el pont de Santa Tecla i que des de llavors continua igual.

L'usuari assegura que el pont dona una «gran servei» per a peatons i ciclistes per poder passar a l'altre costat del riu, ja sigui per arribar a Tarragona o per a practicar activitats esportives o lúdiques.

Per aquest motiu sol·licita a l'Ajuntament de Tarragona que torni col·locar de nou la passarel·la de fusta al seu lloc perquè tots els tarragonins en puguin fer ús.