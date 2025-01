Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona celebrarà un congrés tècnic i cultural sobre el romesco aquest 2025. Serà la primera vegada que s’organitzarà un esdeveniment d’aquest tipus, el qual tindrà lloc durant el tercer quadrimestre de l’any. «L’objectiu és posar en valor la gastronomia de pròpia de la ciutat com a tret diferencial de la nostra cuina bimil·lenària vinculada a la Mediterrània», explica Montse Adan, consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç.

L’Ajuntament va licitar ahir per 129.985,93 euros (IVA inclòs) els serveis de secretaria tècnica i secretaria científica per a la realització d’aquest congrés d’investigació al voltant del romesco que inclourà la creativitat gastronòmica, però també la història i la investigació. Amb aquesta convenció, es vol aconseguir un retrobament de la població, agents turístics, l’entorn acadèmic i l’administració amb el Romesco com a element identitari de la ciutat.

Durant l’esdeveniment, que tindrà una durada d’un dia i mig, s’oferirà un espai de trobada entre el sector públic i el privat. Així, es compartiran experiències i coneixement per a la creació d’una estratègia en comú de tots els implicats que s’englobi dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. El congrés estarà dirigit a 250 persones, principalment professionals.

Es comptarà amb la presència de restauradors, empreses turístiques i patronals, així com de gestors públics, tècnics i polítics de l’àmbit turístic vinculats a l’administració local, autonòmica i estatal. També hi participaran associacions, entitats i agents del territori vinculats a la gastronomia; universitats i escoles d’hostaleria i turisme; investigadors i premsa especialitzada. «Volem que Tarragona es posicioni com a destinació de turisme gastronòmic estretament lligat a la dieta Mediterrània, cada vegada amb més prestigi arreu del món», apunta Adan.

El romesco és un plat més típicament tarragoní i presenta moltes oportunitats per a potenciar la identitat pròpia de la ciutat i la cultura autòctona gastronòmica, com a eix vertebrador. L’organització d’aquest congrés serà una gran ocasió per aconseguir-ho.

L’impuls d’aquest esdeveniment forma part del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí, anomenat «Tarragona, entre el blau i el verd», el qual està finançat amb fons europeus Next Generation. Aquest contempla diferents accions per a posicionar Tarragona com a destinació referent en turisme sostenible. «Volem oferir experiències integrals al llarg de tot l’any», indica la primera tinent d’alcalde.

Definir una estratègia

Una de les actuacions previstes és la redacció d’un Pla Estratègic de Gastronomia. Ahir, l’Ajuntament va licitar el servei d’assistència tècnica per al seu desenvolupament i posada en marxa per 59.496 euros, amb IVA. Serà el primer cop que Tarragona definirà una estratègia per a potenciar la seva identitat gastronòmica.

Es farà èmfasi en la sostenibilitat i es buscarà la creació i promoció del producte local, així com la participació activa de la comunitat. D’aquesta manera, es pretén atraure un public més ampli i divers que suposi un benefici econòmic i social a llarg termini per als tarragonins.

Després d’una diagnosi inicial per conèixer la situació actual, es faran tallers participatius i dinamitzacions per a incentivar la connexió entre els actors claus: productors, distribuïdors, mercats, restauradors, organismes turístics, associacions gastronòmiques i consumidors locals. Dissenyar el pla estratègic servirà per a analitzar la competència i detectar fortaleses i debilitats; crear noves oportunitats de negoci i ocupació en el sector; o crear la marca gastronòmica de Tarragona.