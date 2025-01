SATSE Tarragona reclama més llits i personal al Joan XXIII per fer front als virus estacionals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya denuncia la manca de planificació al Joan XXIII de Tarragona davant l'increment de pacients que es produeix durant els mesos d'hivern a causa dels virus estacionals, com ara la grip. Des del sindicat asseguren que «calen prou espais de planta, amb llits i personal adequats, per a poder traslladar als pacients i atendre els usuaris que entren per la porta».

Segons SATSE Tarragona, quan es produeixen aquests pics, la distribució de pacients i professionals d’infermeria esdevé un «autèntic trencaclosques». A l’hivern, trobar una ubicació a planta per l’ingrés de pacients esdevé encara més difícil perquè una gran majoria pateixen malalties respiratòries pròpies d’aquests mesos. Comptar amb llits de planta adequats disponibles i personal designat durant les èpoques d’augment d’activitat assistencial evitaria els «embussos» que reiteradament es donen a Urgències.

Anteriorment, l'hospital comptava amb una planta auxiliar que es reobria durant els pics assistencials, però ara s'ha transformat en una unitat d'ús habitual i ja no està disponible per reubicar pacients durant moments d'augment de la demanda. En aquest sentit, SATSE Tarragona espera que el nou edifici en construcció pugui contribuir a millorar la situació amb més espais i personal.

SATSE Tarragona reclama una solució estructural i planificada que inclogui l’ampliació de llits i la contractació de personal d’infermeria suficient per donar resposta a les necessitats reals. «Cada any, ens trobem amb les mateixes mancances i les solucions s’improvisen sobre la marxa quan la situació ja és insostenible», conclouen des del sindicat.

Usuaris i personal afectats

La dificultat per drenar pacients d’urgències no es dona exclusivament al Joan XXIII. Altres hospitals catalans pateixen també fluctuacions similars, agreujades per la falta de previsió i recursos. Els usuaris es veuen afectats durant tota l’estada al centre, ja que les esperes per ser atesos es dilaten, l’estada al box (o als passadissos) s’allarga amb la consegüent incomoditat i manca d’intimitat, i un cop ingressats sovint és una unitat que no és l’adequada, s’han de moure diverses vegades, etc…

Per altra banda, infermeres i infermers treballen en unes condicions de tensió i sobrecàrrega que deriven en problemes físics i psicològics. «Des de tendinitis fins a depressions i burn-out, molts professionals veuen la seva salut física i mental afectada», protesten des de SATSE Tarragona.