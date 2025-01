Infermeres de Tarragona recolzen la recomanació d'ús de la mascareta en espais públics i sanitaris

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Davant l'augment dels casos de grip i les recomanacions d'algunes institucions sanitàries, el Col·legi d'Infermeres de Tarragona expressa el seu suport a la proposta de recuperar l'ús de la mascareta en espais públics amb alta concentració de persones, així com en centres de salut i hospitals.

Des del Col·legi d'Infermeres, consideren que la mascareta és una mesura eficient per a la protecció individual i col·lectiva davant la propagació de virus com la grip, especialment en entorns amb risc de contagis, com són els centres sanitaris.

«Estem d'acord en recuperar la mascareta i la considerem recomanable en espais públics amb molta gent així com en centres de salut i hospitals», han afirmat fonts del Col·legi.