Convoquen una concentració en record de les víctimes de l'accident a IQOXE

La Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), la Federació de Veïns de l'Àrea de Llevant (FAV Llevant), UGT i CCOO han convocat per al proper dimarts 14 de gener, a les 18:00 h, una concentració a les portes d'IQOXE en record de les víctimes de l'accident mortal del 14 de gener del 2020, que va acabar amb tres persones mortes, set persones ferides i diverses damnificades.

Sota el lema «No oblidem», l'acte s'iniciarà amb un minut de silenci, amb la interpretació de El Cant dels Ocells, que serà interpretat per Miguel i Rosa (SAL 150). A continuació es farà la lectura del manifest en homenatge a les víctimes i de suport a les seves famílies i per recordar que, cinc anys després, encara no hi ha data del judici als responsables de l'accident ni un Pla de Seguretat «seriós» per a la ciutadania.

A més de la FAVT, la FAV Llevant, CCOO i la UGT, la concentració compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament de Constantí i de les entitats veïnals Voluntaris i Participació Terres de l'Ebre i la Federació d'Amposta d'Associacions de Veïns.

Representants veïnals i sindicals han comparegut aquest dijous per explicar que, cinc anys després de l'accident, encara existeixen moltes necessitats i mesures pendents per garantir la seguretat de la ciutadania. El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, Alfonso López, ha explicat que, en cinc anys, s'han fet algunes coses (censors, app, recuperació del Plaseqta a Tarragona) però que encara en queden moltes de pendents. «Necessitem un Pla de Seguretat seriós i actualitzat, que estigui a l'alçada del territori», ha afegit.

El portaveu de la FAVT, José Martín Carrasco, considera que caldrien més simulacres i una informació constant a la població. Per això, Carrasco lamenta que «la gent encara no sap què ha de fer davant d'un accident químic o en cas que sonin les sirenes».

Més informació i formació

El secretari general d'UGT a Tarragona, Joan Llort, creu que cal «més informació i formació sobre seguretat tant pels veïns com pels treballadors». Llort considera que aquesta informació no ha de ser només telemàtica -a través d'una pàgina web-, sinó que s'ha de fer arribar «de forma constant i a peu de carrer». També afirma que hi ha moltes empreses subcontractades que ofereixen serveis externalitzats a la petroquímica «que no tenen aquesta formació actualitzada».

En l'àmbit laboral, el representant de la UGT també recorda que «les mútues dels accidents de treball tenen l'obligació de formar i d'informar als autònoms (comerciants, paradistes, petits transportistes...) en matèria de seguretat», ja que és un servei que cobren per fer-lo.

Al seu torn, el secretari general de CCOO d'Indústria de Tarragona, Pedro Carmona, ha dit que «també falta molta conscienciació». En aquest sentit, Carmona considera que s'haurien de fer molts més simulacres per aconseguir una bona resposta entre la ciutadania «i que no passi el que va passar en l'últim simulacre que es va fer, en què no es va confinar ningú o que els senyals dels mòbils no arribaven tots alhora». Carmona lamenta, que cinc anys després s'hagi avançat molt poc en matèria de seguretat: «Sembla com si l'accident d'IQOXE hagués passat fa només sis mesos».

Joan Llort també considera que els ajuntaments «s'haurien d'involucrar molt més en la informació a la ciutadania». En concret, creu que els municipis haurien de disposar dels seus propis plans d'emergència actualitzats, oferir bonificacions i ajudes als autònoms, formar i informar entitats i col·lectius sobre què fer en cas d'accident en actes multitudinaris (Carnaval, concerts, festes majors,...) o disposar d'espais de referència o de confinament (pavellons, centres cívics,..) on la gent pugui recollir-se davant d'inundacions.

Per al portaveu de la FAVT, José Martín Carrasco, la prova real per comprovar si la gent, els paradistes, Protecció Civil i les forces de seguretat estan preparades davant d'un accident químic seria fer un simulacre al Mercat de Bonavista. En aquest sentit, Alfonso López recorda que encara no s'ha fet ni s'ha aplicat un Pla d'autoprotecció específic per al Mercat de Bonavista.

Finalment, des de la FAVT també creuen que el model de simulacres i de formació que es practica en algunes escoles hauria de servir com a exemple a seguir en altres àmbits de la societat.

Judici sense data

Els representants veïnals i sindical coincideixen en què cal posar una data definitiva per a la celebració del judici als directius d'IQOXE del 2020. «La Generalitat ha d'exigir posar una data. Mentre això no passi, seguirem anant a les portes d'IQOXE per recordar-los: 'Senyors, facin el favor de fer les coses ben fetes'», ha reblat López. Tant les dues federacions veïnals com els sindicats consideren que aquesta és la única manera de passar pàgina i tancar un capítol tan dolorós.