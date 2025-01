El conveni per a la conservació del patrimoni es renovarà enguany a l’espera de formalitzar el Consorci

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya renovaran enguany el conveni per al manteniment i conservació del patrimoni. Es tracta d’un document que es va acordar entre les dues administracions l’any 2019, sota mandat d’ERC, i que es trobava caducat.

El conveni es va signar inicialment el desembre de 2019 i contemplava que, anualment, cada administració destinaria 100.000 euros per a la conservació del patrimoni romà. Tot plegat, mentre es treballa en la creació del Consorci. «L’objectiu és el consorci, però mentre no arriba, i com es trigarà un temps a donar-li forma, el conveni es renovarà», han explicat fonts municipals a Diari Més.

La previsió és que la signatura de renovació arribi el pròxim mes de febrer. A hores d’ara, des de la conselleria de Patrimoni, amb el conseller Nacho García al capdavant, es treballa per a donar forma al conveni, que podria portar algunes novetats. D’entrada, la durada.

El primer conveni signat l’any 2019 tenia una durada de quatre anys. Ara, es treballa amb l’objectiu de formalitzar el Consorci del Patrimoni, amb l’Estat, la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament com a parts implicades. Aquest va ser l’encàrrec de l’alcalde, Rubén Viñuales, a Salvador Illa. Si es formalitza el consorci, el conveni quedarà en desús.

«Ajudar a privats»

La segona novetat té a veure amb els particulars i les entitats, com l’Arquebisbat, que també compten amb una part del patrimoni romà en propietat. Des de l’Ajuntament i la Generalitat es treballa perquè es pugui ajudar a fer actuacions de conservació i manteniment. En aquest sentit, des del consistori asseguren que les bases s’estan redactant i «veurem quins privats poden accedir a aquests ajuts i quins no».

L’import d’aquest conveni, ara per ara, també és una incògnita. L’any 2019 es va assegurar una inversió de 800.000 euros en quatre anys, a raó de 200.000 per any. Per a l’any vinent, d’entrada, l’Ajuntament ha reservat una partida als pressupostos de 865.000 euros per a patrimoni. D’aquests, 100.000 seran per a conservació, la xifra acordada en el conveni del 2019. La resta, serviran per a donar forma a projectes com Ca l’Agapito, el Fòrum de la Colònia o el camí de la Fonteta.