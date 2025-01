Tarragona permetrà als residents canviar de sector d'aparcament

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Àrea de Mobilitat de l'Ajuntament i l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) han presentat una nova iniciativa amb l'objectiu de millorar l'accés a l'aparcament per als residents de les zones regulades de la ciutat. Aquesta mesura permetrà als veïns i veïnes permutar de sector per adaptar-se millor a les seves necessitats d'aparcament.

A partir d'ara, qualsevol resident de les zones regulades podrà sol·licitar canviar-se a un altre sector de la ciutat, amb algunes excepcions. Els residents dels sectors fora del sector 1 i 3 no podran sol·licitar permutes per accedir a aquests sectors, ja que es vol garantir el compliment de les normes de la Zona de Baixes Emissions i prioritzar l'accés d'aquests espais als seus residents. D'altra banda, els veïns de les zones 1 i 3 sí que podran permutar cap a altres sectors.

Sonia Orts, consellera de Mobilitat i presidenta de l'EMT, ha explicat que «aquesta iniciativa reflecteix el compromís de l'Ajuntament per adaptar-se a les necessitats reals dels residents, afavorint una mobilitat més còmoda». També ha afegit que aquesta mesura serà una solució innovadora i efectiva per facilitar la vida quotidiana de la ciutadania.

Amb aquesta nova mesura, es podrà garantir que residents de la Part Alta puguin aparcar al sector Llevant, o aquells que viuen al Francolí tinguin l’opció d’aparcar al sector Nord, entre d'altres exemples.

La normativa s'implementarà en les pròximes setmanes, amb accions informatives per assegurar que tots els residents coneguin els detalls i els passos per gestionar la permuta de sectors. A més, s’ha habilitat un mapa interactiu per ajudar als usuaris a identificar els carrers que integren cada sector.

*A tenir en compte que el mapa mostrat no inclou les 130 places de carrers que passaran en breu del sector Nord al Sector 1.