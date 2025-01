El Nàstic podria ingressar nou milions d’euros amb la construcció del nou barri

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club Gimnàstic de Tarragona podria ingressar nou milions d’euros amb la construcció del nou barri a l’Arrabassada, a tocar del Nou Estadi Costa Daurada. La promoció d’habitatges en els terrenys, que en un 45% són propietat del club, suposaria una gran injecció econòmica per l’entitat grana. Si l’operació tirés endavant, una possibilitat seria que el Nàstic ingressés 4,5 milions d’euros i es pogués quedar en propietat de dotze o tretze immobles de la promoció, per valor de 4,5 MEUR, per la venda dels terrenys. Així va explicar el club als socis la situació en la passada Assemblea.

La construcció del barri està a l’espera de rebre els permisos urbanístics definitius, que es preveu que arribin enguany. L’operació urbanística no suposarà en cap cas cap pèrdua patrimonial per al club grana. La previsió màxima amb la qual es treballa és de 525 pisos, que es dividiran en dos blocs. 162 habitatges seran de protecció pública i 363 seran de promoció lliure. Tots seran habitatges plurifamiliars i es dividiran en illes. Hi hauria quatre sectors amb 46 pisos, mentre que les illes més grans podrien arribar als 94 habitatges. El sector ocupa una superfície de 124.000 metres quadrats.

A la zona nord seria on s’ubicarien els pisos, en la zona d’aparcament habitual en els dies de partit del Club Gimnàstic. El 45% de la propietat dels terrenys és del club grana i l’Ajuntament també posseeix el 45% de la superfície. El 10% restant pertany a petits promotors. Precisament, una de les incògnites per resoldre és on aparcaran els centenars de vehicles que ho fan en els dies de partit del Nàstic. Aquest espai també l’utilitzen alguns veïns per a deixar els seus cotxes i fins i tot ha acollit alguns espectacles de circ.

El club ha rebut algunes ofertes els últims temps de compradors interessats en el terreny. Tot i això, aquestes parts sempre han volgut assegurar-se la viabilitat de la construcció de pisos, que no es tindrà fins que la Comissió Territorial del Camp de Tarragona doni el vistiplau definitiu al projecte. Des de l’entitat grana s’expressa que no s’avança al ritme desitjat, però es confia a desencallar enguany el projecte. Una operació que podria ajudar a pal·liar el buit econòmic que la secció de tennis ha anat generant els últims anys.