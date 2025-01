Les cares de la resistència tarragonina

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Quaranta retrats de quaranta botiguers i empresaris que mantenen viu el petit comerç de Tarragona. Cares i mans de persones que els tarragonins veiem sovint, dels quals potser no en sabem ni els noms, però que tenim per botiguers de referència. Ells i elles són els protagonistes de l’exposició Fent xarxa. El petit comerç a Tarragona, que el fotògraf tarragoní Albert Nel·lo inaugura aquest mateix dimecres a Tarragona.

Tot parteix, explica el mateix Albert, de la presa de consciència «que el petit comerç tarragoní s’està morint». Com a resposta, el fotògraf va decidir catalogar, en forma de retrats, una selecció de professionals que representen bona part del sector comercial local, abastant tots els àmbits, des de l’alimentació als serveis o els productes de primera necessitat.

També hi són comerciants que treballen sectors com la joieria o les antiguitats. En definitiva, detalla l’autor, persones que representen els valors del comerç de proximitat, «aquell tu a tu, en què el tracte és important i el servei és perfecte, gens fred».

Un cop decidit, Nel·lo va fer els retrats en un període de quatre mesos, durant els quals va recórrer els establiments escollits buscant el retrat que millor definís la persona, però també el comerç. Ara, tots aquests homes i dones estan exposats al Pati Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona, convertint així l’espai en un autèntic eix comercial i emocional de la ciutat.

El visitant hi podrà trobar rostres familiars que els atenen des de darrere de taulells com els de la botiga de roba Escorpios, la cafeteria Cisne, la joieria Serramià, la sastreria Pluvinet, la botiga de roba i complements Minimum, la pastisseria Conde, els sabaters de Rapid Rion, la botiga d’electricitat Moncunill o la floristeria Romeu. També hi són comerços que han tancat o estan a punt de la jubilació. És el cas de les pastisseries Rabassó i Palau, o la Barberia d’en Francisco Gallinat Samà, entre altres.

«Els negocis de proximitat són l’últim bastió de resistència d’allò genuí, que no només vertebra una xarxa urbana més humana, sinó que pot ser una de les solucions al problema ambiental mundial», assegura l’autor. Amb aquesta mostra, Nel·lo convida el ciutadà a «fer-nos prendre consciència de la importància de mantenir aquest teixit comercial que, per altra banda, només depèn de nosaltres i de la nostra militància diària».

Fent xarxa. El petit comerç a Tarragona s’inaugurarà aquest dimecres, 8 de gener, a les 19 h al Pati de Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona. L’exposició es podrà visitar fins al 31 de gener.